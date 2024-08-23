Βουλγαρική στρατιωτική δύναμη έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε αποστολή του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο

Βουλγαρική στρατιωτική δύναμη έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στην ειρηνευτική επιχείρηση υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, στην KFOR, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Σόφια.

Οι μαχητικές ικανότητες της δύναμης αυτής αξιολογήθηκαν από επιτροπή της Διοίκησης Κοινής Δύναμης και των Χερσαίων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια τακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή εκπαίδευσης Κορέν της περιφέρειας Χάσκοβο, στη νότια Βουλγαρία.

Η στρατιωτική δύναμη αποτελείται κυρίως από μέλη του 4ου Συντάγματος Πυροβολικού. Περιλαμβάνει επίσης μέλη του 101ου Συντάγματος Αλπινιστών και του 110ου Συντάγματος Επιμελητείας των Χερσαίων Δυνάμεων, καθώς και μέλη από το Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών και Πληροφοριών της Μικτής Διοίκησης Δυνάμεων.

Ο ταγματάρχης Μίλεν Ζλάτεφ του 4ου Συντάγματος Πυροβολικού είναι ο διοικητής του Εθνικού Στοιχείου Υποστήριξης και αναπληρωτής εθνικός διοικητής της στρατιωτικής δύναμης. Ο λοχαγός Καλογιάν Ντιμιτρόφ του 4ου Συντάγματος Πυροβολικού είναι ο διοικητής του αποσπάσματος, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

