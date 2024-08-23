ΗΠΑ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα, υποστηρίζει Τραμπ

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή ότι αναστέλλει την ανεξάρτητη προεδρική εκστρατεία του και υποστηρίζει τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κένεντι, μιλώντας για την απόφασή του στην Αριζόνα, είπε: «δεν πιστεύω πια στην καρδιά μου ότι έχω μια ρεαλιστική πορεία προς την εκλογική νίκη».

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ με καλή συνείδηση ​​να ζητήσω από το προσωπικό και τους εθελοντές μου να συνεχίσουν να εργάζονται πολλές ώρες, ή να ζητήσω από τους δωρητές μου να συνεχίσουν να δίνουν (χρήματα), όταν δεν μπορώ να τους πω με ειλικρίνεια ότι υπάρχει πραγματικά πορεία προς τον Λευκό Οίκο».

Σύμφωνα με το CBS, ο Κένεντι είπε ότι τρία ζητήματα τον ενθάρρυναν να αποχωρήσει από το Δημοκρατικό Κόμμα «και τώρα, να υποστηρίξω τον πρόεδρο Τραμπ». Αυτά τα ζητήματα είναι η ελευθερία του λόγου, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο «πόλεμος ενάντια στα παιδιά μας».

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν «τερματίζει» την εκστρατεία του, απλώς την αναστέλλει, και ότι θα παραμείνει στο ψηφοδέλτιο σε πολλές πολιτείες. Είπε ότι οι ψηφοφόροι στις κόκκινες και μπλε πολιτείες θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν «χωρίς να βλάψουν ή να βοηθήσουν τον πρόεδρο Τραμπ ή τον αντιπρόεδρο Χάρις».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι θα ήταν ανοιχτός στην ένταξη του Κένεντι στην κυβέρνησή του εάν εκλεγεί. Ερωτηθείς εάν θα σκεφτόταν να τον βάλει στην κυβέρνηση εάν ο Κένεντι τον υποστήριζε και κέρδιζε, ο Τραμπ απάντησε: «Μάλλον θα το έκανα».



Πηγή: skai.gr

