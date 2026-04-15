«Πρόκληση» χαρακτηρίζει η Βόρεια Κορέα διπλωματικό έγγραφο της Ιαπωνίας

Η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε σήμερα την Ιαπωνία πως προχώρησε σε «σοβαρή πρόκληση», αφού το Τόκιο εξέφρασε ξανά την αντίθεσή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Πιονγκγιάνγκ, στην ιαπωνική διπλωματική «μπλε βίβλο», που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα.

Οι δυο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Η Πιονγκγιάνγκ εξάλλου καταφέρεται συχνά με σφοδρότητα εναντίον του Τόκιο, καταδικάζοντας την ιαπωνική αποικιοκρατική κατοχή της Κορέας (1910-1945).

Στην «μπλε βίβλο», έγγραφο που παρουσιάζει αναλυτικά τις ιαπωνικές θέσεις για διεθνή ζητήματα, η ιαπωνική διπλωματία επαναβεβαιώνει την εναντίωσή της στην κατοχή πυρηνικών όπλων από τη Βόρεια Κορέα.

Εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια διότι η Πιονγκγιάνγκ έστειλε μονάδες του στρατού της και προμηθεύει με όπλα και πυρομαχικά τη Ρωσία, υποστηρίζοντάς την ενεργά στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η Πιονγκγιάνγκ αντέτεινε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό οπλοστάσιό της, χαρακτηρίζοντας την πορεία της «μη αναστρέψιμη» κι υποσχόμενη να ενισχύσει περαιτέρω τις στρατιωτικές και αποτρεπτικές δυνατότητές της.

Το ιαπωνικό έγγραφο αποτελεί «σοβαρή πρόκληση» που αποκαλύπτει πρόθεση να «καταπατηθούν» τα «κυριαρχικά δικαιώματα, τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας και τα αναπτυξιακά δικαιώματα του ιερού κράτους μας», σχολίασε μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Τα μέτρα που έχουν σκοπό «να ενισχυθούν οι αμυντικές δυνατότητες» της Πιονγκγιάνγκ εγγράφονται στο πλαίσιο του «δικαιώματος στη νόμιμη άμυνα», συνέχισε ο μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος. Χαρακτήρισε τη «μπλε βίβλο» κείμενο που εμφορείται από «γκαγκστερική λογική» και βρίθει «παραλογισμών».

Στο ίδιο έγγραφο, η Ιαπωνία υποβάθμισε την Κίνα, που σε προηγούμενες εκδοχές περιγραφόταν ως «ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ιαπωνίας», απλά σε «μεγάλο γείτονα» — κάτι που είχε να γίνει δέκα χρόνια.

Πρόκειται για την επίσημη επιβεβαίωση της ραγδαίας επιδείνωσης της διμερούς σχέσης αφότου η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι άφησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς να εννοηθεί ότι η χώρα της θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά αν η Ταϊβάν δεχόταν κινεζική επίθεση. Η τοποθέτησή της προκάλεσε οργή στο Πεκίνο, που θεωρεί τη νήσο κινεζική επαρχία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

