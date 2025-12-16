Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Κογκρέσο της Πόλης του Μεξικού, με γυναίκες βουλευτές από αντίπαλα κόμματα να πιάνονται στα χέρια και να μαλλιοτραβιούνται σε ζωντανή μετάδοση.

Η διαμάχη ξέσπασε όταν ομάδα βουλευτών από το δεξιό Εθνικό Κόμμα Δράσης (PAN) πλησίασε το βήμα του Κογκρέσου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για πρόταση που προβλέπει την κατάργηση του οργανισμού διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή του από νέο εποπτικό όργανο. Τότε ξεκίνησε άγριος καυγάς με βουλευτές του αριστερού κόμματος Morena, το οποίο διαθέτει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

This is a real video of a Mexico City Congress session on Monday.



Legislators can be seen shoving each other and pulling hair at the podium.



The opposition party did this to physically block voting on the budget.



What a complete mess and embarrassment.



(apnews on TT) pic.twitter.com/JvcVxHs1wu — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 16, 2025

WATCH: Another video of chaos inside Mexico City Congress today https://t.co/C451alSyJg pic.twitter.com/YgYe8bITPw — Rapid Report (@RapidReport2025) December 15, 2025

Μετά τον καβγά, οι βουλευτές του PAN αποχώρησαν από την αίθουσα και η πλειοψηφία του Morena συνέχισε τη συζήτηση χωρίς την παρουσία της αντιπολίτευσης.

Η Ντανιέλα Άλβαρες, μία από τις βουλευτές του PAN που ανέβηκαν στο βήμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Δεν είναι μόνο χυδαίο, δεν είναι μόνο επιθετικό, αλλά είναι και λυπηρό το γεγονός ότι αυτό είναι το κυβερνών κόμμα σε αυτή την πόλη».

Από την πλευρά του Morena, ο εκπρόσωπος Πάουλο Γκαρσία ανέφερε για το περιστατικό: «Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η αντιπολίτευση καταφεύγει συστηματικά στη βία αντί να παραθέτει επιχειρήματα, όταν δεν είναι σε θέση να συζητήσει».

Το περιστατικό ανέδειξε τις έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του κυβερνώντος αριστερού κόμματος και της αντιπολίτευσης, εν μέσω συζητήσεων για μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη διαφάνεια της κυβέρνησης.

