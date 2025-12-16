Σε μια σπάνια διαμαρτυρία, κάτοικοι του Κρασνοντάρ – μία πόλη της νότιας Ρωσίας - διαδήλωσαν κατά της ανέγερσης εκκλησίας σε πάρκο στις όχθες ενός ποταμού, προς τιμήν των Ρώσων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Στην έκκλησή τους προς τον Ρώσο πρόεδρο, οι κάτοικοι καλούν τον Πούτιν να προστατεύσει το πάρκο στην περιοχή Γιουμπιλέϊνι, δίπλα στον ποταμό Κουμπάν ως χώρο πρασίνου για να παίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

«Δεν είμαστε κατά της θρησκείας. Είμαστε υπέρ του νόμου. Οι αρχές δεν μας ακούνε. Είμαστε υποχρεωμένοι να φωνάξουμε. Το Γιουμπιλέϊνι είναι κατά αυτής της ανέγερσης», αναφέρεται στην έκκληση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο εμφανίζεται ένας κάτοικος να διαβάζει την έκκληση ενώπιον πλήθους που εκφράζει δυνατά τη σύμφωνη γνώμη του.

Οι αρχές έχουν πει ότι η υπό ανέγερση εκκλησία θα είναι αφιερωμένη «στους ήρωες της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», τον όρο που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να αναφερθεί στον πόλεμο.

Ωστόσο, στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας τους δεν ήταν το μνημείο στους πεσόντες.

Όπως είπε ο Αλεξάντερ Σαφρόνοφ, κομμουνιστής βουλευτής της τοπικής βουλής, «οι κάτοικοι δεν αντιτίθενται επί της αρχής στην ανέγερση της εκκλησίας, αλλά δεν επιθυμούν την ανάπτυξη της περιοχής δίπλα στον ποταμό».

Από την πλευρά του το Spas, ένα συντηρητικό, θρησκευτικό τηλεοπτικό δίκτυο, μετέδωσε ότι το Κρασνοντάρ χρειάζεται περισσότερες εκκλησίες και καταφέρθηκε εναντίον των αντιτιθέμενων στο σχέδιο χαρακτηρίζοντάς τους «έξαλλους κομμουνιστές»

Το ζήτημα προκάλεσε ζωηρό διάλογο σε chatroom του Κρασνοντάρ στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK, με κάποιους κατοίκους να παραπονούνται ότι ήδη υπάρχουν περισσότερες εκκλησίες από όσες χρειάζονται.

«Η προσευχή από μόνη της δεν θα φτιάξει αυτό που συμβαίνει στη χώρα», ανέφερε η ανάρτηση ενός χρήστη.

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας αυτού του είδους σπανίζουν στη Ρωσία, η οποία έχει εντατικοποιήσει την επιχείρηση καταστολής εναντίον σχεδόν κάθε μορφής διαφωνίας από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.



