Το βρετανικό δίκτυο BBC ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα δώσει μάχη στα δικαστήρια για τη μήνυση και αγωγή που κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αφορά μονταρισμένα αποσπάσματα μιας ομιλίας του που έδωσαν την εντύπωση ότι έδωσε εντολή στους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Όπως έχουμε καταστήσει σαφές στο παρελθόν, θα υπερασπιστούμε αυτήν την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε περαιτέρω σχόλια για τις τρέχουσες νομικές διαδικασίες», δήλωσε εκπρόσωπος του BBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση τη Δευτέρα απαιτώντας αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανοίγει έτσι, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

Το BBC έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει αναγνωρίσει πως διαπράχθηκε σφάλμα κρίσης και έχει παραδεχθεί πως το μοντάζ δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση πως κάλεσε άμεσα να ασκηθεί βία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχε νομική βάση για να μηνυθεί.

Το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους στους τηλεθεατές, κάτι που νομικοί στη Βρετανία σημειώνουν πως θα έκανε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης στον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα πολύ βαριά από πολιτική σκοπιά, πέρα από την οικονομική.

