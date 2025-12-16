Για πρώτη φορά μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το βίντεο, στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να αποκαλεί φεμινίστριες ακτιβίστριες «βρωμιάρες σκύλες», η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας μίλησε για το περιστατικό και ζήτησε συγνώμη από τις γυναίκες θύματα βίας, αν τις πλήγωσαν τα λόγια της.

«Λυπάμαι αν πλήγωσα τις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Αυτές και μόνο αυτές σκέφτομαι», δήλωσε η Μπριζίτ Μακρόν στο Brut, προτού προσθέσει ότι τα σχόλιά της ήταν ιδιωτικά και απευθύνονταν σε «τέσσερα άτομα».

"Je suis désolée si j’ai blessé les femmes victimes."



À la sortie d’un studio d’enregistrement d’une émission, Brigitte Macron répond à Brut après ses propos polémiques qualifiant des militantes féministes "de sales connes". pic.twitter.com/mGs5rKMjnd — Brut FR (@brutofficiel) December 15, 2025

Η επίμαχη φράση ειπώθηκε σε συνάντηση της Πρώτη Κυρίας της Γαλλίας με τον ηθοποιό Αρί Αμπιτάν - ο οποίος έχει κατηγορηθεί για βασμό - στο θέατρο Folies Bergère, ενώ απέξω διαδήλωναν ακτιβίστριες της φεμινιστικής οργάνωσης NousToutes.

Όταν ρωτήθηκε αν μετάνιωσε για αυτά τα λόγια, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας απάντησε: «Δεν μπορώ να μετανιώσω. Είμαι πράγματι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά πρώτα είμαι ο εαυτός μου. Έτσι, όταν είμαι ιδιωτικά, μπορώ να συμπεριφερθώ και με έναν εντελώς ακατάλληλο τρόπο».

Η Μπριζίτ Μακρόν επικαλέστηκε επίσης το «δικαίωμά της να μιλάει» και το «δικαίωμά της να σκέφτεται», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν γνώριζε ότι η συνομιλία της βιντεοσκοπούνταν.

🇫🇷 Brigitte Macron s'est dite "désolée" si elle a "blessé les femmes victimes" de violences sexuelles lorsqu'elle a traité de "sales connes" des militantes féministes. Elle a ajouté lundi soir, dans une interview à Brut, que ses propos étaient privés.

➡️ https://t.co/y9PceIwUwm pic.twitter.com/JZ08mijO9q — Agence France-Presse (@afpfr) December 16, 2025

Στη συνέντευξη, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στα θύματα βίας και παρενόχλησης.

«Όταν οι άνθρωποι μου ζητούν βοήθεια σε αυτό το θέμα, το κάνω πάντα επειδή είναι προτεραιότητα», δήλωσε, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για διακριτικότητα σε οποιεσδήποτε ενέργειες μπορεί να κάνει.

Τα σχόλια της Μπριζίτ Μακρόν πυροδότησαν ένα κύμα υποστήριξης για τις φεμινίστριες ακτιβίστριες, με πολλές ηθοποιούς και διασημότητες να δημοσιεύουν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνοντας: «Είμαι κι εγώ σκύλα».



Πηγή: skai.gr

