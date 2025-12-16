Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μισή συγγνώμη από την Μπριζίτ Μακρόν για τις «βρωμιάρες σκύλες»: «Ιδιωτικά, μπορώ να είμαι ο εαυτός μου»

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας επικαλέστηκε το «δικαίωμά της να μιλάει και να σκέφτεται», διευκρινίζοντας ότι δεν γνώριζε ότι η συνομιλία της βιντεοσκοπούνταν

μπριζιτ μακρόν

Για πρώτη φορά μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το βίντεο, στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να αποκαλεί φεμινίστριες ακτιβίστριες «βρωμιάρες σκύλες», η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας μίλησε για το περιστατικό και ζήτησε συγνώμη από τις γυναίκες θύματα βίας, αν τις πλήγωσαν τα λόγια της. 

«Λυπάμαι αν πλήγωσα τις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Αυτές και μόνο αυτές σκέφτομαι», δήλωσε η Μπριζίτ Μακρόν στο Brut, προτού προσθέσει ότι τα σχόλιά της ήταν ιδιωτικά και απευθύνονταν σε «τέσσερα άτομα». 

Η επίμαχη φράση ειπώθηκε σε συνάντηση  της Πρώτη Κυρίας της Γαλλίας με τον ηθοποιό Αρί Αμπιτάν - ο οποίος έχει κατηγορηθεί για βασμό - στο θέατρο Folies Bergère, ενώ απέξω διαδήλωναν ακτιβίστριες της φεμινιστικής οργάνωσης NousToutes. 

Όταν ρωτήθηκε αν μετάνιωσε για αυτά τα λόγια, η  Πρώτη Κυρία της Γαλλίας απάντησε: «Δεν μπορώ να μετανιώσω. Είμαι πράγματι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά πρώτα είμαι ο εαυτός μου. Έτσι, όταν είμαι ιδιωτικά, μπορώ να συμπεριφερθώ και με έναν εντελώς ακατάλληλο τρόπο».

Η Μπριζίτ Μακρόν επικαλέστηκε επίσης το «δικαίωμά της να μιλάει» και το «δικαίωμά της να σκέφτεται», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν γνώριζε ότι η συνομιλία της βιντεοσκοπούνταν.

Στη συνέντευξη, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στα θύματα βίας και παρενόχλησης.

 «Όταν οι άνθρωποι μου ζητούν βοήθεια σε αυτό το θέμα, το κάνω πάντα επειδή είναι προτεραιότητα», δήλωσε, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για διακριτικότητα σε οποιεσδήποτε ενέργειες μπορεί να κάνει. 

Τα σχόλια της Μπριζίτ Μακρόν πυροδότησαν ένα κύμα υποστήριξης για τις φεμινίστριες ακτιβίστριες, με πολλές ηθοποιούς και διασημότητες να δημοσιεύουν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνοντας: «Είμαι κι εγώ σκύλα».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπριζίτ Μακρόν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark