Απεβίωσε σε ηλικίας 71ενός ετών, ο αμερικανός ηθοποιός Γουίλιαμ Χερτ, διάσημος για τους ρόλους σε πασίγνωστες ταινίες, όπως μεταξύ άλλων Η Μεγάλη Ανατριχίλα (The Big Chill, 1983) και βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης (Kiss of the Spider Woman, 1985). Την είδηση μετάδωσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

«Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Χερτ θρηνεί τον θάνατο του Γουίλιαμ Χερτ, αγαπημένου πατέρα και οσκαρικού ηθοποιού, τη 13η Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του», ανέφερε ανακοίνωση του γιου του Γουίλ, που αναπαρήγαγαν τα μέσα ενημέρωσης. «Πέθανε ειρηνικά, πλαισιωμένος από την οικογένειά του, από φυσικά αίτια», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Μάιο του 2018, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο, πάντως ο γιος του δεν διευκρίνισε εάν αυτή ήταν η αιτία του θανάτου του.

