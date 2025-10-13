Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά σήμερα το πρωί στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία.

Η σύγκρουση, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Βίντεο από κάμερα σπιτιού κατέγραψε τη μία αμαξοστοιχία να περνά με μεγάλη ταχύτητα, δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Vteřiny před katastrofou...

Dnes dopoledne se u obce Jabloňov na Východním Slovensku srazili dva rychliky

Na místě jsou desítky zraněných, dva lidé v kritickém stavu , zatím nejsou hlášeny žádn| oběti.

Oba strojvedoucí srážku přežili, vyskočili z lokomotiv před nárazem pic.twitter.com/xIU8S8RebC — Datel z Opičích hor (@Karel_Datel) October 13, 2025

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σε οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται συντρίμμια καθώς και η μηχανή και ένα βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να κείτονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση.

🚨 At least 20 people were injured after two trains collided in eastern Slovakia on Monday. Rescue teams, including helicopters and ambulances, rushed to the scene, while nearby hospitals prepared to receive trauma patients. No fatalities have been reported so far.#Slovakia… pic.twitter.com/KbuvtQy4lN — SG News (@SGNews123) October 13, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

