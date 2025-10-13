Λογαριασμός
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Βίντεο: Δευτερόλεπτα πριν την καταστροφή – 66 οι τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά σήμερα το πρωί στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία.

Η σύγκρουση, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Βίντεο από κάμερα σπιτιού κατέγραψε τη μία αμαξοστοιχία να περνά με μεγάλη ταχύτητα, δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. 

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σε οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται συντρίμμια καθώς και η μηχανή και ένα βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να κείτονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

