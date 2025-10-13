Μια είδηση που έφτασε στα αφτιά του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ πετούσε προς την Αίγυπτο προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο για τη Γάζα, τον αναστάτωσε με αποτέλεσμα να καθυστερήσει την προσγείωσή του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης επικαλούμενος τις τουρκικές εφημερίδες Hurriyet και TGRT Haber, ο Τούρκος πρόεδρος μόλις άκουσε την πληροφορία πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ίσως συμμετάσχει στη σύνοδο για τη Γάζα, το τελευταίο λεπτό, έδωσε εντολή μη προσγείωσης.

Το προεδρικό αεροσκάφος ενώ πετούσε πάνω από το διάδρομο προσγείωσης άλλαξε πορεία και άρχισε να κάνει κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Αργότερα διευκρινίστηκε πως ο Νετανιάχου δεν θα συμμετάσχει και δόθηκε εντολή προσγείωσης.

Τελικά, ο Ερντογάν έφτασε στην Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

