Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο σήμερα το πρωί για «τουλάχιστον» δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νυχτερινό ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον σχολείου στο οποίο φιλοξενούνταν εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού παραθαλάσσιου θυλάκου υπό πολιορκία.

«Τουλάχιστον δέκα (σ.σ. νεκροί), ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς και δεκάδες τραυματίες παρελήφθησαν έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον του σχολείου Φατίμα Μπιντ Άσαντ, όπου φιλοξενούνται πάνω από 2.000 εκτοπισμένοι στην πόλη Τζαμπάλια», ήταν ο απολογισμός που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

