Μια τέταρτη θητεία διεκδικεί ο Έντι Ράμα στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Αλβανία, μετά από μια εκστρατεία που κυριάρχησαν οι υποσχέσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι αλληλοκατηγορίες κατηγορίες για διαφθορά.

Ο Ράμα προηγείται με μεγάλη διαφορά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή τη Δευτέρα, καθώς με καταμετρημένο το 29% των ψήφων, συγκεντρώνει ποσοστό 52,85%. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα ακολουθεί στη δεύτερη θέση, λαμβάνοντας το 34,27% των ψήφων.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν έως την Τρίτη, δήλωσε ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής Ιλιρτζάν Σελιμπάσι.

Ένα exit poll, του Albanian Post με έδρα τα Τίρανα και την τηλεόραση Klan Kosova TV με έδρα το Κοσσυφοπέδιο, έδειξε νωρίτερα ότι το κόμμα του Ράμα έλαβε το 51,8% των ψήφων ή 79 έδρες στη Βουλή από τις 140, ενώ ο Σαλί Μπερίσα το 38% ή 54 έδρες.

Ο Μπερίσα πάντως αρνείται το αποτέλεσμα λέγοντας πως το exit poll είναι υπέρ του Ράμα. Σε συνέντευξη τύπου, κατηγόρησε τον Ράμα ότι χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αντιπολίτευση δεν θα αναγνωρίσει αποτελέσματα που βασίζονται σε μη επαληθευμένες πηγές και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας, σύμφωνα με το himara.gr.

Τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί δήλωσαν στο Reuters ότι αποφάσισαν να μην δημοσιεύσουν τα exit polls, επικαλούμενοι διαδικαστικά ή νομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ενώ ο Ράμα έχει λίγο περισσότερο από 50% μπορεί να χρειαστεί βοήθεια από μικρότερα κόμματα για να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, αναφέρει το Reuters.

Ο Ράμα, που βρίσκεται στην εξουσία ως επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) από το 2013, είναι το φαβορί για τη νίκη απέναντι στον δημοφιλή στο εξωτερικό πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Ο Ράμα την τελευταία εβδομάδα επαναλάμβανε την υπόσχεσή του να ενταχθεί στην ΕΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αν και πολλοί αμφιβάλλουν ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα είναι εφικτό, δεδομένων των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ένταξη στο μπλοκ, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της δωροδοκίας.

«Σήμερα ο αλβανικός λαός ... θα μας δώσει όλη τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την Αλβανία το επόμενο ευρωπαϊκό κράτος μέλος», δήλωσε ο Ράμα αφού ψήφισε.

Ο Μπερίσα με τη σειρά του επίσης υποστηρίζει τις φιλοδοξίες της Αλβανίας για την ΕΕ και έχει υποσχεθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να αυξήσει τους μισθούς. «Θα είναι μια νέα καλοκαιρινή μέρα για τους Αλβανούς» είπε στο Reuters.

Παράλληλα, περίπου 200.000 Αλβανοί που ζουν στο εξωτερικό ψήφισαν την Κυριακή, για πρώτη φορά.

Πολλοί νέοι ψηφοφόροι φαίνεται πως έχουν κουραστεί από τους δύο υποψήφιους που διοικούν τη χώρα σε διάφορους ρόλους από την πτώση του κομμουνισμού το 1990 και επισημαίνουν την έντονη εισοδηματική ανισότητα της Αλβανίας. Ενώ κάποιοι οδηγούν πανάκριβα αυτοκίνητα στα Τίρανα, άλλοι ζουν σε κατοικίες σοβιετικής εποχής.

«Θα ψηφίσω νέους πολιτικούς, επειδή ο Ράμα και ο Μπερίσα εδώ για τρεις δεκαετίες και το μόνο που κάνουν είναι να αντικαθιστούν τον εαυτό τους», δήλωσε στο πρακτορείο ο 21χρονος Αρμπέρ Καζίμι.

Σε ορισμένα πράγματα πάντως ο Ράμα φαίνεται να τα πήγε καλά. Η ετήσια οικονομική ανάπτυξη άνω του 4% για την περίοδο 2022-2024, η οποία οφείλεται στο εμπόριο με την ΕΕ και στην έκρηξη του τουρισμού, ξεπέρασε τις άλλες βαλκανικές χώρες, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ωστόσο, η διαφθορά παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα, λένε οι ειδικοί, καθώς εγκληματικές συμμορίες κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων στο εξωτερικό και τα πηγαίνουν πίσω στην Αλβανία για να τα ξεπλύνουν.



