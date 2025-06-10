Το τελευταίο διάστημα, η Γιαπωνέζα ποπ σταρ Αγιούμι Χαμασάκι (Ayumi Hamasaki) είδε το όνομά της να φιγουράρει στα δυτικά μέσα ενημέρωσης και ταμπλόιντς ως «κρυφή» μητέρα ενός από τα πολλά παιδιά του Ιλον Μασκ.

Οι φήμες κυκλοφόρησαν αφού μια άλλη μητέρα μωρού του Μασκ - του 14ου - δήλωσε στους New York Times ότι ο μεγιστάνας της Tesla και του X της είπε ότι είχε παιδί με μια διάσημη Γιαπωνέζα τραγουδίστρια. Η Άσλεϊ Σεντ Κλερ (Ashley St. Clair), μια συντηρητική influencer ανακοίνωσε ότι γέννησε το 14ο παιδί του Elon Musk τον Φεβρουάριο.

Τελικά, η «Αυτοκράτειρα της J-Pop» έσπασε τη σιωπή της και διέψευσε αυτά τα σενάρια. «Παρακολουθώ την ιστορία και μάλλον ήρθε η ώρα να μιλήσω. Ο Έλον Μασκ δεν είναι ο πατέρας κανενός από τα παιδιά μου», έγραψε η Χαμασάκι στο Instagram, σύμφωνα με το thedailybeast.com.

Η 46χρονη ποπ σταρ από τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου έχει δύο γιους με δύο διαφορετικούς άνδρες, που γεννήθηκαν το 2019 και το 2021. Ωστόσο, οι ταυτότητες των πατέρων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η τραγουδίστρια στη δήλωσή της είπε ότι μπορούσε να καταλάβει γιατί ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν αυτή, καθώς ήταν «το είδος του πράγματος» που θα έκανε.

Η Χαμασάκι συνέχισε: «Ακόμα και η μαμά μου γέλασε όταν άκουσε τις φήμες, λέγοντας: "Αυτό μου φαίνεται κάπως σαν την Αγιού". Αν ήμουν κάποια άλλη, πιθανότατα θα έλεγα και εγώ "η Αγιού είναι η ποπ σταρ για την οποία μιλούσε η Σεντ Κλερ, σωστά"; Αλλά απλά δεν είναι αλήθεια. Αφήνοντας στην άκρη την προσωπική μου εικόνα, όταν τα παιδιά μου θα είναι αρκετά μεγάλα για να αρχίσουν να ψάχνουν στο Google, δεν θέλω να πέσουν πάνω στις φήμες και να νομίζουν ότι είναι αλήθεια, γι' αυτό τις αρνούμαι κατηγορηματικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.