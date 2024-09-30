Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν απείλησε εκ νέου την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα στείλει μετανάστες στην Grand-Place στις Βρυξέλλες.

«Εάν οι Βρυξέλλες επιμείνουν στην απόφασή τους να μας τιμωρήσουν, θα πάρουν αυτό που θέλουν», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στη Βουδαπέστη για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο.

Το δικαστήριο του Λουξεμβούργου αποφάνθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020 ότι η Ουγγαρία δεν είχε συμμορφωθεί με τους κανόνες σχετικά με τη μεταχείριση των μεταναστών, καθώς «κρατούσε παράνομα» αιτούντες άσυλο και τους απέλασε προτού μπορέσουν να ασκήσουν έφεση κατά της απόρριψης των αιτήσεών τους.

«Θα μεταφέρουμε τους μετανάστες που χτυπούν την πόρτα της Ουγγαρίας στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών».

Στα τέλη Αυγούστου, η ουγγρική κυβέρνηση απείλησε ότι θα δώσει σε κάθε μετανάστη που προσπαθεί να εισέλθει στη χώρα ένα εισιτήριο μονής διαδρομής για τις Βρυξέλλες.

Ο δήμαρχος των Βρυξελλών και άλλοι Βέλγοι αξιωματούχοι επέκριναν την πρόταση της Βουδαπέστης, χαρακτηρίζοντάς την «πρόκληση που έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις». Ο Όρμπαν, ωστόσο, επιμένει ότι η απόφαση του ΔΕΕ είναι άδικη - ειδικά καθώς οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ενισχύουν τους δικούς τους συνοριακούς ελέγχους - και θέλει να πάρει πίσω τη δική του.

«Η εποχή των ελεύθερων ταξιδιών φτάνει στο τέλος της», είπε ο Όρμπαν στην ομιλία του στο κοινοβούλιο της χώρας, αναφερόμενος στην απόφαση της Γερμανίας να εισαγάγει προσωρινούς ελέγχους στα σύνορά της και τη στάση του νέου Γάλλου πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ για αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα της Γαλλίας.

Ο Όρμπαν είπε ότι «το μόνο που έπρεπε να κάνουν» για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση ήταν «να ακολουθήσουν το ουγγρικό παράδειγμα και να μην αφήσουν τους μετανάστες να μπαίνουν». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ακόμη και αν η πολιτική της Βουδαπέστης «αποδείχτηκε σωστή», η Ουγγαρία εξακολουθεί να τιμωρείται για την «υπεράσπιση των συνόρων της Ευρώπης».



Πηγή: skai.gr

