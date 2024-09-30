Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προήγαγε σήμερα με διάταγμά του τον Αλεξέι Ντιούμιν, πρώην σωματοφύλακά του, καθιστώντας τον μέλος του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο διορισμός του Ντιούμιν και τριών άλλων νέων μελών του συμβουλίου ασφαλείας ανακοινώθηκε με προεδρικό διάταγμα.

Τον Μάιο του 2024, ο Πούτιν διόρισε τον Ντιούμιν ως βοηθό του αρμόδιο να επιβλέπει την αμυντική βιομηχανία και αργότερα τον ίδιο μήνα τον διόρισε γραμματέα του συμβουλευτικού Κρατικού Συμβουλίου, ένα βήμα που τροφοδότησε τις εικασίες για τις προοπτικές του Ντιούμιν στους κύκλους της προεδρίας.

Ποιος είναι ο Ντιούμιν;

Γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1972 στο Κουρσκ. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός γιατρός και η μητέρα του δασκάλα.

Το 1995 εισήλθε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φρουράς (FSO). Είχε επωμισθεί την ασφάλεια τόσο του προέδρου Μπόρις Γέλτσιν όσο και του πρωθυπουργό Βίκτορ Τσερνομίρντιν.

Από τον Αύγουστο του 1999, ήταν στην υπηρεσία σωματοφυλακής του προέδρου κατά την πρώτη και τη δεύτερη θητεία του Πούτιν.

«Ήμουν μέλος μιας ομάδας αξιωματικών που εξασφάλιζε την ασφάλεια του προέδρου παντού - στη Ρωσία και στο εξωτερικό», δήλωσε ο Ντιούμιν. «Κάθε πρωί ξεκινούσε με μια αναφορά στον πρόεδρο σχετικά με τους επιχειρησιακούς στόχους. Έπρεπε να υπάρχουν πληροφορίες για τις περιοχές, για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μερικές φορές έπρεπε να δώσω οδηγίες στον υπουργό, να αναθέσω ένα καθήκον στον επικεφαλής της περιοχής».

Το 2012 διορίστηκε αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής φρουράς. Το 2014 διορίστηκε αναπληρωτής επικεφαλής της GRU (ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών). Ήταν ένας από τους ανθρώπους-κλειδιά πίσω από την προσάρτηση της Κριμαίας. Το 2015 έγινε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας.

Το 2016 εξελέγη κυβερνήτης της περιοχής Τούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

