Κριτική στα όσα είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επενδύσεις για την κατασκευή υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικού ύψους 500 δισ. δολαρίων άσκησε ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ.

Η κριτική του σηματοδοτεί μια πρόωρη ρήξη με τον Τραμπ που πιθανότατα να είναι μόνο η αρχή σε μια σειρά από πιθανές ρήξεις που μπορεί να έρθουν σε βασικά ζητήματα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αρκετοί τεχνολογικοί γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Oracle και MGX, καθώς και η ιαπωνική επενδυτική εταιρεία SoftBank, θα επενδύσουν περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ για τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για το έργο γνωστό ως Stargate, «το μεγαλύτερο έργο υποδομής AI μακράν στην ιστορία».

«Είναι πολλά τα χρήματα και άνθρωποι υψηλής ποιότητας», είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την πρωτοβουλία «μια ηχηρή δήλωση εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Αμερικής».

Τον ενθουσιασμό του Τραμπ ωστόσο, δεν συμμερίστηκε ο Ίλον Μασκ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην πραγματικότητα δεν έχουν τα χρήματα».

Σε μια επακόλουθη ανάρτηση στην πλατφόρμα του X , ο μεγιστάνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρόσθεσε: «Η SoftBank έχει εξασφαλίσει πολύ κάτω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το έχω σίγουρο».

Ο Μασκ βρισκόταν εδώ και καιρό σε διαφωνία με τον Σαμ Άλτμαν, με τον οποίο ίδρυσε την OpenAI, την εταιρεία που δημιούργησε το chatbot AI ChatGPT. Ο Μασκ, ο οποίος παραιτήθηκε από το OpenAI το 2018, έκτοτε και οι δύο άρχισαν να βρίσκονται σε κόντρα ανταλλάσσοντας διάφορους χαρακτηρισμούς.

