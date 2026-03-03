Λογαριασμός
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαριστεί τον Εμανουέλ Μακρόν για «την έμπρακτη υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο»

«Σε αυτή την περίοδο κρίσης, αυτή η σύμπραξη εκδηλώνεται με στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και ΕΕ, σημειώνει

Χριστοδουλίδης

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για την υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο.

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής:

«Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την έμπρακτη υποστήριξη που εκτιμάται βαθύτατα και την οποία προσφέρει η Γαλλία στην Κύπρο.

Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με σταθερή και διαρκή στρατηγική συνεργασία. Σε αυτή την περίοδο κρίσης, αυτή η σύμπραξη εκδηλώνεται με στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και ΕΕ».

