Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για την υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο.

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής:

«Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την έμπρακτη υποστήριξη που εκτιμάται βαθύτατα και την οποία προσφέρει η Γαλλία στην Κύπρο.

Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με σταθερή και διαρκή στρατηγική συνεργασία. Σε αυτή την περίοδο κρίσης, αυτή η σύμπραξη εκδηλώνεται με στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και ΕΕ».

Je remercie chaleureusement le Président Emmanuel Macron @EmmanuelMacron pour le soutien concret et profondément apprécié apporté par la France à Chypre.



La Chypre et la France sont liées par un partenariat stratégique solide et durable. En ces temps de crise, ce partenariat se… pic.twitter.com/i0dhbS5uc8 — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 3, 2026

Πηγή: skai.gr

