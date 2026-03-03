Ο γιος του Χαμενεΐ ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Ιρανός πολιτικός και κληρικός και μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, υπό πίεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε την Τρίτη το Iran International επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.

Η απόφαση της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων έρχεται μετά από προηγούμενες δηλώσεις ιρανικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι τα μέλη της 88μελούς Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων δεν βρίσκονταν μέσα στο κτίριο στην Κομ που το Ισραήλ έπληξε νωρίτερα την Τρίτη και σύντομα θα ανακοίνωναν τον αντικαταστάτη του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

Η σύζυγός του σκοτώθηκε σε πλήγμα στο Ιράκ το Σάββατο. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Iran International, η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έγινε «υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται ότι συνδέεται με το σκληροπυρηνικό συντηρητικό στρατόπεδο του Ιράν, όπως και ο πατέρας του. Έχει υποστηρίξει δημόσια την καταστολή των αντιπάλων του καθεστώτος στο εσωτερικό του Ιράν και είναι υπέρμαχος μιας δυναμικής πολιτικής απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς.

Ένας μεσαίας βαθμίδας κληρικός που διδάσκει σιιτική θεολογία σε ιεροδιδασκαλείο στην Κομ, το θρησκευτικό κέντρο του Ιράν, ο Μοτζτάμπα δεν κατείχε επίσημη κυβερνητική θέση, αλλά θεωρείται ευρέως ότι ασκεί σημαντική επιρροή στο παρασκήνιο. Είναι γνωστό ότι έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αναλυτές εκτός Ιράν τον έχουν περιγράψει στο παρελθόν ως έναν «θυρωρό» στον στενό κύκλο του πατέρα του. Το 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι, παρότι δεν κατείχε επίσημο αξίωμα, ουσιαστικά «εκπροσωπούσε» τον ανώτατο ηγέτη.

Παρά το γεγονός ότι το όνομά του εμφανιζόταν επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ως πιθανός διάδοχος, ο Μοτζτάμπα δεν θεωρούνταν ευρέως από τους βασικούς υποψηφίους. Παρατηρητές σημειώνουν ότι η ανάδειξή του θα μπορούσε να εκληφθεί ως κληρονομική μεταβίβαση εξουσίας, κάτι που θα θύμιζε τη μοναρχία που ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ενώ σύμφωνα με τα παραδοσιακά κριτήρια δεν θεωρείται αρκετά υψηλόβαθμος κληρικός για τη θέση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Μοτζτάμπα δεν φαίνεται να διαθέτει έντονη δημόσια παρουσία και ότι οι ιρανικές αρχές ενδέχεται να επεδίωκαν να τον κρατούν «εκτός δημοσιότητας».

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας εκλέγονται αλλά πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Φρουρών, ένα όργανο που διορίζεται άμεσα ή έμμεσα από τον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη. Η θέση αυτή έχει την ύψιστη εξουσία επί των ενόπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης και βασικών κρατικών θεσμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση επιβεβαίωση από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.



