Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ορισμένοι Ρώσοι σκληροπυρηνικοί εμφανίζονταν συγκρατημένα αισιόδοξοι, ελπίζοντας ότι η απρόβλεπτη και συναλλακτική του φύση θα μπορούσε να ωφελήσει τη Μόσχα στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ωστόσο, μετά την επίθεση στο Ιράν πολλοί πλέον τον βλέπουν ως μια απειλή για την ίδια τη Ρωσία και αμφισβητούν αν είναι ο πραγματιστής, ο εν δυνάμει φιλορώσος ισχυρός ηγέτης έτοιμος να κινηθεί στη λογική της realpolitik, όπως πίστευαν.

Ορισμένα «γεράκια» ζητούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, που διεξάγονται υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και να εντείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, που προηγήθηκαν του αμερικανοϊσραηλινού αεροπορικού πολέμου, ήταν ένα κυνικό τέχνασμα που έδειξε ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν την Ουάσινγκτον.

«Οι χωρίς αρχές Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν απειλή για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο εθνικιστής μεγιστάνας Κονσταντίν Μαλοφέγεφ, ο οποίος είναι παντρεμένος με υψηλόβαθμη αξιωματούχο του Κρεμλίνου. «Με αυτές τις Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε για την Ουκρανία. Ναι, θέλουν μια αδύναμη Ευρώπη. Αλλά θέλουν, επίσης, και μια αδύναμη Ρωσία».

Ο Μπόρις Ρόζιν, ένας στρατιωτικός μπλόγκερ γνωστός με το ψευδώνυμο «Συνταγματάρχης Κασάντ», με σχεδόν 800.000 ακολούθους στο Telegram, χαρακτήρισε τον Τραμπ «τέρας», που έχει τρελαθεί από την ατιμωρησία.

«Το να βασίζεται κανείς σοβαρά σε οποιεσδήποτε συμφωνίες μαζί του (με το τέρας) είναι είτε ανοησία είτε προδοσία», σχολίασε ο Ρόζιν.

Ο Αντρέι Σιντόροφ, ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας στην κρατική τηλεόραση ότι ο Τραμπ είναι ένας «επικίνδυνος άνθρωπος» και ότι λυπάται που ο Αμερικανός πρόεδρος επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024, πριν επανεκλεγεί αργότερα την ίδια χρονιά.

«Τώρα καταλαβαίνουμε ποιος κυβερνά τον κόσμο», είπε ο Σιντόροφ. «Αν δείτε τι κάνει ο Τραμπ τώρα, βήμα προς βήμα, πρακτικά κανείς δεν είναι σε θέση να τον σταματήσει. Ας είμαστε ειλικρινείς, η Ρωσία έχει βαλτώσει στην Ουκρανία. Ό,τι κάνουμε τώρα είναι να ασχολούμαστε με το ουκρανικό ζήτημα. (Και) ο κύριος αντίπαλός μας (οι ΗΠΑ) ενεργεί ως διαμεσολαβητής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Το Κρεμλίνο, που εξακολουθεί να ελπίζει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με ευνοϊκούς όρους για τη Ρωσία και να υπάρξει στην πορεία μια ευρύτερη και επικερδής προσέγγιση ΗΠΑ-Ρωσίας, έχει καταδικάσει τις αμερικανικές ενέργειες ως «απρόκλητη επιθετικότητα». Ωστόσο, έχει αποφύγει να επικρίνει προσωπικά τον Τραμπ και δεν έχει προσφέρει καμία ουσιαστική υλική βοήθεια στο Ιράν πέραν από τη διπλωματική υποστήριξη.

Επίσης, έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως είναι προς το συμφέρον της να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, ακόμη και αν λόγω των γεγονότων γύρω από το Ιράν υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ώρα και τον τόπο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Η δήλωση του Κρεμλίνου για την Ουκρανία ήταν ένα μήνυμα ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η Ρωσία θα συνεχίσει να προσπαθεί για την επίτευξη μιας λεπτής ισορροπίας, διατηρώντας αρκετά καλές σχέσεις με τον Τραμπ ώστε να τον κρατήσει ενεργό στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα επικρίνει πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί.

Ρώσοι και Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι η Μόσχα δεν μπορεί να προσφέρει κάποια πρακτική βοήθεια στην Τεχεράνη σε αυτό το στάδιο, παρά το γεγονός ότι έχει εισάγει, έχει βελτιώσει και έχει αρχίσει να κατασκευάζει ιρανικά drones.

Ορισμένοι βλέπουν επίσης μια πιθανή θετική πλευρά για τη Ρωσία λόγω των εξελίξεων γύρω από το Ιράν. Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αυξηθεί όσο χρειάζεται η Μόσχα για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της, να ενισχύσει τα κρατικά έσοδα που βρίσκονται υπό πίεση. Παράλληλα, θα μπορούσαν να μειωθούν και οι εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο που πωλείται σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Ορισμένοι Ρώσοι αναλυτές έχουν επίσης υποστηρίξει ότι λόγω της εμπλοκής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία ίσως λάβει λιγότερη στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ, με την αποστολή πυραύλων αεράμυνας στις χώρες του Κόλπου, ή λιγότερη προσοχή συνολικά αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η σκληρή ρητορική που προέρχεται από τα «γεράκια» στη Ρωσία δείχνει μια πραγματική ανησυχία ανάμεσα στον πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας. Βλέπουν έναν ολοένα και πιο επιθετικό Αμερικανό πρόεδρο να αποδυναμώνει την επιρροή της Μόσχας στη διεθνή σκηνή τη στιγμή που η Ρωσία είναι δεσμευμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία και αδυνατεί να προστατεύσει τα συμφέροντά της με τον ίδιο τρόπο που η Σοβιετική Ένωση το έκανε κάποτε.

Ο Τραμπ, λένε τα «γεράκια», εξουδετερώνει συστηματικά τους συμμάχους της Ρωσίας. Επισημαίνουν την τύχη του Μπασάρ αλ-Άσαντ της Συρίας, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ο ηγέτης των οποίων αργότερα τιμήθηκε από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο και τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν, ο οποίος δολοφονήθηκε το Σαββατοκύριακο σε κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές.

Η μοίρα της συμμάχου Κούβας, η οποία βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, είναι κάτι που τους ανησυχεί επίσης.

Οι επικριτές του Τραμπ τον κατηγορούν ότι είναι πολύ επιεικής απέναντι στη Μόσχα και ότι τερμάτισε την απομόνωση του Πούτιν με τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα πέρυσι, αλλά ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ρώσοι είναι τόσο τρομοκρατημένοι από την απώλεια σημαντικών συμμάχων της Μόσχας που φοβούνται ότι μπορεί μια μέρα να στρέψει την προσοχή του στη Ρωσία.

«Αν το Ιράν αντέξει, όλα θα μπορούσαν να πάνε αντίστροφα. Αν καταρρεύσει, εμείς είμαστε οι επόμενοι», δήλωσε στους οπαδούς του ο υπερεθνικιστής φιλόσοφος και σκληροπυρηνικός ιδεολόγος Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο οποίος κάποτε θεωρούσε τον Τραμπ ως μεγάλη ελπίδα για τη Ρωσία.

«Με τον Τραμπ, όταν ήταν πιστός στην ιδεολογία του MAGA, είχαμε κοινό έδαφος. Καθώς ο Τραμπ αποστασιοποιήθηκε γρήγορα από το MAGA και πλησίασε τους νεοσυντηρητικούς, αυτά τα σημεία επαφής εξαφανίστηκαν γρήγορα. Είναι καλύτερο να μην έχουμε καμία σχέση με τον Τραμπ όπως είναι σήμερα», δήλωσε ο Ντούγκιν.





