Το Ισραήλ απορρίπτει επικρίσεις της ΕΕ

«Απορρίπτουμε την κατεύθυνση που αντανακλά πλήρη παρανόηση της περίπλοκης πραγματικότητας με την οποία είναι αντιμέτωπο το Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ

Oren Marmorstein

Η διπλωματία του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε επανεξέταση της συμφωνίας σύνδεσης που έχει υπογράψει με το Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Απορρίπτουμε εντελώς την κατεύθυνση» που επέλεξε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία «αντανακλά πλήρη παρανόηση της περίπλοκης πραγματικότητας με την οποία είναι αντιμέτωπο το Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Όρεν Μαρμοστέιν μέσω X.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΕ Ισραήλ Κάγια Κάλας
