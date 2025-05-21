Το Ισραήλ απορρίπτει επικρίσεις της ΕΕ

Η διπλωματία του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε επανεξέταση της συμφωνίας σύνδεσης που έχει υπογράψει με το Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Απορρίπτουμε εντελώς την κατεύθυνση» που επέλεξε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία «αντανακλά πλήρη παρανόηση της περίπλοκης πραγματικότητας με την οποία είναι αντιμέτωπο το Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Όρεν Μαρμοστέιν μέσω X.

Per today’s statement by EU High Representative @KajaKallas regarding Israel:



We completely reject the direction taken in the statement, which reflects a total misunderstanding of the complex reality Israel is facing.



This war was forced upon Israel by Hamas, and Hamas is the… pic.twitter.com/BZsef9EDHp — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) May 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.