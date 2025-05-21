Το όραμα μιας σταθερής Συρίας μοιράζονται Τουρκία και ΗΠΑ

Στην κοινή δήλωση Τουρκίας και ΗΠΑ, μετά τη συνεδρίαση της «Ομάδας Εργασίας για τη Συρία», αναφέρεται ότι οι δύο χώρες μοιράζονται το όραμα μιας σταθερής Συρίας που βρίσκεται σε ειρήνη με τον εαυτό της και τις γειτονικές της χώρες και αναγνωρίζουν τη σημασία της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητάς της.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η Τουρκία και οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να αυξήσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Συρία εντός του πλαισίου που έχουν θέσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στην κοινή δήλωση σημειώνεται συγκεκριμένα: «Οι αντιπροσωπείες συζήτησαν τις κοινές τους προτεραιότητες για τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων, σύμφωνα με την οδηγία του προέδρου Τραμπ και της καταπολέμησης όλων των μορφών και εκδηλώσεων της τρομοκρατίας. Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται το όραμα μιας σταθερής Συρίας, ειρηνικής με τον εαυτό της και τη γειτονιά της. Αυτό θα επιτρέψει επίσης σε εκατομμύρια εκτοπισμένους Σύρους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τη σημασία της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Μια σταθερή και ενωμένη Συρία που δεν θα παρέχει καταφύγιο σε τρομοκρατικές οργανώσεις θα στηρίξει την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Οι ΗΠΑ φιλοξένησαν την τουρκική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για τον νέο γύρο της Ομάδας Εργασίας για τη Συρία. Επικεφαλής των αντιπροσωπειών ήταν από την πλευρά της 'Αγκυρας ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Νουχ Γιλμαζ και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου. Συμμετείχαν επίσης ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, Σεντάντ Ονάλ, και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην 'Αγκυρα, Τομ Μπάρακ.

