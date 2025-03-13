Νέα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στο βορειοδυτικό Μεξικό, κοντά σε φούρνους που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως κρεματόρια από το οργανωμένο έγκλημα σε εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα, ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία της δημοκρατίας και υπηρεσίες του ομοσπονδιακού κράτους θα χειριστούν τη συνέχεια της έρευνας για την υπόθεση αυτή, που θύμισε με οδυνηρό τρόπο ότι ο αριθμός των αγνοουμένων στο Μεξικό έχει ξεπεράσει τους 100.000 ανθρώπους, ανέφερε χθες Τετάρτη το βράδυ ο κυβερνήτης στην πολιτεία Χαλίσκο.

«Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί τέσσερις ζώνες όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα», εξήγησε προχθές Τρίτη το βράδυ στον Τύπο ο γενικός εισαγγελίας στη Χαλίσκο, ο Σαλβαδόρ Γκονσάλες ντε λος Σάντος.

Η πολιτειακή εισαγγελία επιβεβαίωσε πριν από μια εβδομάδα πως εντοπίστηκαν «απανθρακωμένα οστά» και ότι ο αριθμός των θυμάτων «μένει να εξακριβωθεί» σε εγκαταλελειμμένο ράντσο στην Τεουτσιτλάν, περίπου πενήντα χιλιόμετρα δυτικά από τη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο.

Τα φερόμενα μυστικά κρεματόρια εντοπίστηκαν από μια από τις πολλές συλλογικότητες που αναζητούν αγνοούμενους στο Μεξικό, καθώς τη συνόδευε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου με έδρα τη Γουαδαλαχάρα.

Επιτόπου βρέθηκαν εκατοντάδες ενδύματα και 200 ζευγάρια παπούτσια.

Ενδέχεται να ανήκαν σε αγνοούμενους, που δολοφονήθηκαν από τους απαγωγείς τους. Δεν υπάρχει ωστόσο επίσημα καμιά απόδειξη για αυτό.

Το αγρόκτημα πιστεύεται πως ήταν επίσης κέντρο εκπαίδευσης μελών καρτέλ.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε χθες το πρωί ότι «οι εικόνες είναι προφανώς οδυνηρές» και «πρέπει στ’ αλήθεια να μάθουμε τι γινόταν εκεί πέρα».

Ο κυβερνήτης της Χαλίσκο, ο Πάμπλο Λεμούς, ανακοίνωσε προσωπικά ότι την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει η ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Ο επικεφαλής της γενικής εισαγγελίας Αλεχάντρο Χερτς τόνισε χθες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου Σέινμπαουμ, πως δύσκολα «μπορεί να γίνει πιστευτό» ότι υπόθεση «αυτής της δύσης» δεν ήταν «γνωστή στις τοπικές αρχές της κοινότητας και της πολιτείας».

Στη Χαλίσκο κυβερνά το Κίνημα Πολιτών (κέντρο), ενώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο και στις περισσότερες από τις 32 μεξικανικές πολιτείες κυβερνά το MORENA της προέδρου (εθνικιστική αριστερά).

«Κανένας δεν νίπτει τας χείρας του», αντέτεινε ο κυβερνήτης Λεμούς, ανακοινώνοντας πως ο φάκελος διαβιβάστηκε και αναλήφθηκε από την ομοσπονδιακή γενική εισαγγελία.

Στη Χαλίσκο, «όπως και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συνεργαζόμαστε για την ασφάλεια των κατοίκων».

Το αγρόκτημα κατασχέθηκε από τις αρχές τον Σεπτέμβριο του 2024. Δέκα ένοπλοι είχαν συλληφθεί και δυο πρόσωπα που κράταγαν ομήρους αφέθηκαν ελεύθερα.

Η εισαγγελία της Χαλίσκο διαβεβαίωσε πως αφότου έγινε επιχείρηση τον Σεπτέμβριο, η τοποθεσία αυτή θεωρείτο πλέον ασφαλής και δεν καταγράφονταν πλέον εκεί δραστηριότητες κακοποιών.

Όμως, μετά τον εντοπισμό των φούρνων-φερόμενων κρεματόριων και ανθρωπίνων οστών, ο γενικός εισαγγελέας της Χαλίσκο Γκονσάλες ντε λος Σάντος αναγνώρισε ότι οι επιθεωρήσεις που έγιναν «δεν ήταν επαρκείς» και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί αν υπήρξε αμέλεια ή παράλειψη καθήκοντος.

Η Χαλίσκο είναι η πολιτεία που πλήττεται πιο σκληρά από τις εξαφανίσεις στη χώρα, με περίπου 15.000 τέτοιες υποθέσεις επί συνόλου κάπου 110.000 σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την εθνική επιτροπή έρευνας.

Είναι επίσης προπύργιο του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις οκτώ εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής οι οποίες προστέθηκαν στη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Ταμαουλίπας (βορειοανατολικά), την πολιτεία που κατατάσσεται δεύτερη ως προς τον αριθμό των αγνοουμένων (13.000), συλλογικότητα ανακοίνωσε τον εντοπισμό τοποθεσίας με ανθρώπινα υπολείμματα και προσωπικά είδη των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

