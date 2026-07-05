Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε δύο βίντεο, στα οποία συνομιλεί με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια ΝΔ με τις πολιτικές της.



«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: ‘’Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους’’. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα…. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;»



«Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχηγέ. Δεν φταις μόνο γι' αυτά. Φταις και για τη διαγραφή» αναφέρει ο κ. Τσιούτσιας.



«Για τη διαγραφή γιατί φταίω εγώ;» ρωτά ο Αντώνης Σαμαράς.



«Ε, γιατί όπως είπε ο (Παύλος) Μαρινάκης, μπορεί να σε διέγραψαν πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης».



«Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού» δηλώνει σκωπτικά ο κ. Σαμαράς.

Στο άλλο βίντεο, ο κ. Τσούτσιας αναφέρεται σε δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για «ιστορικά του 1821».



«Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που (η Ντόρα Μπακογιάννη) έχασε την αρχηγία από μένα; 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της» προσθέτει σε άλλο βίντεο στο X με λεζάντα «Ντόρα σύνελθε...»

Ο Αντώνης Σαμαράς επιδιώκει πολιτική φθορά της ΝΔ είχε δηλώσει η βουλευτής της ΝΔ. «Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. Δεν το λέει η πιάτσα, το λέει και η λογική. Και επειδή είμαι και παλιά να πω ότι την πρώτη φορά ο κ. Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά ήταν κυβέρνηση της ΝΔ. Η παράταξη αυτή είχε κατέβει σύσσωμη. Τη δεύτερη φορά ήταν ο Μιλτιάδης Έβερτ, δεύτερη φορά πληγώνει τη ΝΔ, με την επιλογή του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Και τώρα έχουμε την τρίτη. Ο κόσμος αυτή της παράταξης που έχει δώσει αγώνες, είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία. Η ΝΔ είναι παράταξη δεν είναι ένα απλό κόμμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.