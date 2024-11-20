Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το θέμα της πιθανής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του ευρύτερου κινήματος περί αποκατάστασης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύει το βρετανικό περιοδικό Economist στην καθιερωμένη ειδική έκδοσή του με προβλέψεις για το ερχόμενο έτος.

«Το 2025 τα μάρμαρα ίσως τελικά μετακινηθούν - ή τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις για το καθεστώς τους ίσως κάνουν ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός», σχολιάζει ενδεικτικά το δημοσίευμα αναφερόμενο στα Γλυπτά που στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως πολλά από τα επιχειρήματα περί παραμονής των Γλυπτών στο Λονδίνο έχουν ανατραπεί, ότι η βρετανική κοινή γνώμη τάσσεται κατά πλειοψηφία υπέρ της επανένωσης και ότι «το Βρετανικό Μουσείο και η (βρετανική) κυβέρνηση επίσης μοιάζουν έτοιμοι».

Αναφέρεται πως ναι μεν δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του νόμου που απαγορεύει στο Μουσείο τη μόνιμη αφαίρεση εκθεμάτων, αλλά τονίζεται πως η διοίκηση του λονδρέζικου ιδρύματος στηρίζει ένα μακροχρόνιο δάνειο και ο πρωθυπουργός Στάρμερ έχει υποδείξει ότι δε θα σταθεί εμπόδιο.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά, αναφέρεται πως θέλει πλήρη κυριότητα, «αλλά κάποιου είδους ανταλλαγή (αρχαιοτήτων) παραμένει η πιο ρεαλιστική έκβαση».

Το δημοσίευμα του Economist παραθέτει στη συνέχεια παραδείγματα αποκατάστασης πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης που επιβεβαιώνουν την τάση η οποία αναμένεται να ενισχυθεί μέσα στο 2025.

