Ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την έλλειψη χρηματοδότησης για κοινωνικά προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν ήταν δυνατόν η κυβέρνησή του να χρηματοδοτήσει την ιατρική περίθαλψη και τη φροντίδα των παιδιών, επειδή επικεντρώνεται στις στρατιωτικές δαπάνες, σημειώνει το Al Jazeera.

«Ο Τραμπ μίλησε χθες το βράδυ για την αδυναμία του να παρέχει φροντίδα στα παιδιά και υγειονομική περίθαλψη στον αμερικανικό λαό, επικαλούμενος τον πόλεμο ως δικαιολογία, και σήμερα απείλησε το Ιράν με την καταστροφή ηλεκτροπαραγωγών σταθμών και γεφυρών», έγραψε ο Αρέφ στο X.

«Κάποιος που θυσιάζει την ευημερία του λαού του για να απειλήσει άλλους, παραμένει κολλημένος στη Λίθινη Εποχή. Το Ιράν, ωστόσο, έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο: την οικοδόμηση, ακόμη και υπό πίεση», ανέφερε.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα γυρίσει το Ιράν στην «Λίθινη Εποχή».

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.