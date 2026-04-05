Πρώτη επίσκεψη Ζελένσκι στη Συρία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στη Συρία για μία συνάντηση με τον ομόλογό του Άχμεντ αλ Σαράα, δήλωσαν σήμερα δύο συριακές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι συνομιλίες συνδέονται με την άμυνα υπό τον περιφερειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε μία από τις πηγές, ένας σύμβουλος της κυβέρνησης στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.