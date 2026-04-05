Σε έναν καταιγισμό δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με ολοκληρωτική καταστροφή των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, θέτοντας τελεσίγραφο για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ έως το βράδυ της Τρίτης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μία ημέρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας που έχει δώσει στο Ιράν, κλιμάκωσε την πίεση προς την Τεχεράνη, καλώντας την να συμμορφωθεί, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει και πάλι το Ιράν με επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν, αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, με ανάρτηση στο Truth Social, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Η Τρίτη θα είναι Ημέρα Εργοστασίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ημέρα Γεφυρών, όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γαμημένο Στενό, ρε τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση - ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», γράφει ο πρόεδρος.

Σε ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία 48 ωρών για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «θα ξεσπάσει κόλαση».

Η δεκαήμερη προθεσμία που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ιρανική ηγεσία για την επίτευξη συμφωνίας αναμένεται να λήξει τη Δευτέρα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις διέσωσαν έναν πιλότο από το Ιράν, μετά την κατάρριψη του μαχητικού του αεροσκάφους, ενώ οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσαν πυρκαγιές που προκάλεσαν ζημιές στα κεντρικά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και οδήγησαν στο κλείσιμο πετροχημικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν δεκάδες αεροσκάφη για να ανακτήσουν τον τραυματισμένο πιλότο από ορεινή περιοχή, μία ημέρα αφότου διασώθηκε και δεύτερο μέλος του πληρώματος του ίδιου μαχητικού F-15E, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή.

Το Ιράν, πάντως, αναφέρει ότι κατέρριψε αμερικανικό C-130 στο Ισφαχάν: Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το αεροσκάφος καταστράφηκε από μονάδα κομάντος, τους Faraj Rangers. Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι το αεροσκάφος «ανεφοδίαζε τους κακούς εισβολείς της ιερής πατρίδας». Η πληροφορία προέρχεται από ιρανικές πηγές και δεν έχει επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ.





