Τραμπ: Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν έως τη Δευτέρα, αλλιώς σκέφτομαι να τα ανατινάξω όλα - Στείλαμε όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές

«Αν το Ιράν δεν προχωρήσει σε συμφωνία, και μάλιστα γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα ανατινάξω όλα και να πάρω τον έλεγχο του πετρελαίου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «να τα ανατινάξει όλα» και να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί «γρήγορα» μια ειρηνευτική συμφωνία, όπως υποστήριξε την Κυριακή στο Fox News.

«Αν το Ιράν δεν προχωρήσει σε συμφωνία, και μάλιστα γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα ανατινάξω όλα και να πάρω τον έλεγχο του πετρελαίου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox. 

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί «αύριο», σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος του Fox News, Trey Yingst.

«Σε όσους διαπραγματεύονται εκ μέρους του Ιράν έχει δοθεί, προς το παρόν, ασυλία, ώστε να συνεχιστούν τις συνομιλίες», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Fox. «Πιστεύω ότι υπάρχει καλή πιθανότητα αύριο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές, όπως υποστήριξε την Κυριακή ο δημοσιογράφος του Fox News, Trey Yingst, επικαλούμενος συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ φέρονται να έστειλαν οπλισμό σε διαδηλωτές αφού «το ιρανικό καθεστώς βγήκε στους δρόμους και σφαγίασε… 45.000 πολίτες». Μιλώντας στον αέρα, ο Γινγκστ ανέφερε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως «τους στείλαμε πολλά όπλα… Τα στείλαμε στους Κούρδους», εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος «πιστεύει πως οι Κούρδοι τα κράτησαν».
 

Πηγή: skai.gr

