Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δήλωσαν ότι οι ελλείψεις καυσίμων αεριωθουμένων θα μπορούσαν να πλήξουν την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, εάν οι προμήθειες πετρελαίου δεν αρχίσουν να ρέουν μέσω του Στενού του Ορμούζ εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI) Ευρώπης έστειλε επιστολή στον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, αναφέροντας ότι το μπλοκ απέχει τρεις εβδομάδες από τις ελλείψεις.

Η προειδοποίηση θα εγείρει ανησυχίες για κίνδυνο ακυρώσεων πτήσεων ή διακοπών εάν συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από τις αρχές Μαρτίου, αφού το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, μια βασική ναυτιλιακή οδό για εξαγωγές από τον Κόλπο, ως αντίποινα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα κατάπαυση του πυρός, αλλά οι τιμές του πετρελαίου Brent παρέμειναν την Παρασκευή στα επίπεδα των 96 δολαρίων ανά βαρέλι, εν μέσω ανησυχιών για το αν αυτή θα τηρηθεί. Πριν από τον πόλεμο, η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν περίπου στα 72 δολάρια.

«Εάν η διέλευση από το στενό του Ορμούζ δεν ξαναρχίσει με οποιονδήποτε σημαντικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», αναφέρει η επιστολή.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από τον Κόλπο

Ο Michael O’Leary, διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ευρώπης, της Ryanair, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι μέλος της ΕΕ, είναι η πιο ευάλωτη χώρα στην Ευρώπη σε πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεριωθουμένων, λόγω της εξάρτησής του από το Κουβέιτ.

Το τελευταίο φορτίο ευρωπαϊκού καυσίμου αεριωθουμένων που πέρασε από το Στενό του Ορμούζ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος αναμένεται να φτάσει στην Κοπεγχάγη αύριο, αφού το ίδιο δεξαμενόπλοιο παρέδωσε ένα μερικό φορτίο στο Ρότερνταμ τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πάροχο ναυτιλιακών δεδομένων Vortexa.

Η Ευρώπη παραδοσιακά προμηθεύεται περισσότερο από το 60% των καυσίμων αεριωθουμένων της από διυλιστήρια του Κόλπου, εκ των οποίων περισσότερο από το 40% αποστέλλεται μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ο έλεγχος του Ιράν σε αυτό το ζωτικό εμπορικό στενό ανάγκασε τους Ευρωπαίους αγοραστές να ανταγωνιστούν την Ασία για νέα φορτία από άλλα μέρη του κόσμου, καθώς οι τελευταίες παραδόσεις από τον Κόλπο φτάνουν με το σταγονόμετρο.

Το ACI προειδοποίησε για «αυξανόμενες ανησυχίες της βιομηχανίας αεροδρομίων σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεριωθουμένων καθώς και για την ανάγκη προληπτικής παρακολούθησης και δράσης της ΕΕ», με τις προμήθειες να πλήττονται περαιτέρω από «τον αντίκτυπο της στρατιωτικής δραστηριότητας στη ζήτηση».

Τα προβλήματα θα μπορούσαν να γίνουν ιδιαίτερα οξέα στην αρχή της περιόδου αιχμής του καλοκαιριού «όταν τα αεροπορικά ταξίδια ενεργοποιούν ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα στο οποίο βασίζονται πολλές οικονομίες», ανέφερε το ACI στην επιστολή, την οποία ανέφεραν πρώτοι οι Financial Times.

Ο Willie Walsh, γενικός διευθυντής της Iata, μιας ομάδας πίεσης (lobby) των αεροπορικών εταιρειών, δήλωσε ότι ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παρέμεναν ανοιχτά, «θα χρειαζόταν ακόμα μια περίοδος μηνών για να επιστρέψει η προσφορά εκεί που πρέπει, δεδομένης της διαταραχής στην ικανότητα διύλισης στη Μέση Ανατολή».

Πριν από την κρίση, η Iata είχε προβλέψει αύξηση 4,9% σε ετήσια βάση στην επιβατική κίνηση για το 2026.

Πηγή: skai.gr

