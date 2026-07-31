Μελόνι: «Η αναστολή της συνθήκης Σέγκεν θα διαρκέσει όσο είναι απαραίτητο»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση της χώρας να αναστείλει προσωρινά τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία ελήφθη προκειμένου να «διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια».
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Μελόνι ανέφερε ότι το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ «μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, με ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό οποιασδήποτε επίπτωσης στις καλοκαιρινές τουριστικές ροές». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Ρώμη θα στηρίξει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο να βοηθηθεί η Ισπανία στην αποκατάσταση «του πλήρους ελέγχου» των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ιταλίδα αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στην προστασία των πολιτών και στην αντιμετώπιση «των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους».
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