Αναστέλλεται η αύξηση 12% στα ακτοπλοϊκα ναύλα των φορτηγών προς Ρόδο

Την ικανοποίησή του για την αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης κατά 12% στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων που είχε ανακοινωθεί από την εταιρία ATTICA GROUP εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις αυτές, θα επέφεραν νέα επιβάρυνση στις τιμές των προϊόντων, προκαλώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας και αύξησης των τιμών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος είχε αναδείξει το ζήτημα με επιστολή που απέστειλε στις 11 Ιουνίου 2026 προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, με κοινοποίηση σε βουλευτές της Δωδεκανήσου, την ΕΣΕΕ, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την ΟΜΕΕΔΩ.

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου χαιρετίζει τις παρεμβάσεις που έγιναν σε κυβερνητικό επίπεδο, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση του πρωθυπουργού συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση των υφιστάμενων ναύλων.

Τονίζει, τέλος, ότι η συνεργασία και η συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν τη νησιωτική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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