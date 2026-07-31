Ο διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της FIFA δήλωσε ότι το προσωπικό της ομοσπονδίας εξαπατήθηκε από τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το σχέδιό του να πουλήσει μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άφησε να εννοηθεί ότι το σχέδιο δεν πρέπει να προχωρήσει.

Ο Κέβιν Λαμούρ, στέλεχος της FIFA με έδρα τη Ζυρίχη, ουσιαστικά προκάλεσε τον Ινφαντίνο να τον απολύσει, μέσω δήλωσής του στο Associated Press, υπερασπιζόμενος τους συναδέλφους του εν μέσω της έντονης αναστάτωσης που προκάλεσε το σχέδιο του προέδρου της FIFA να πουλήσει ποσοστό από τα μελλοντικά έσοδα των Παγκοσμίων Κυπέλλων σε επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών.

Ο Λαμούρ ανέφερε ότι το προσωπικό «εξαπατήθηκε» από την έλλειψη διαφάνειας του Ινφαντίνο κατά τον σχεδιασμό της συμφωνίας τους τελευταίους μήνες και ότι «αξίζει κάτι καλύτερο από περιφρόνηση και εκφοβισμό».

«Πρόκειται για το σχέδιο ενός και μόνο ανθρώπου», έγραψε ο Λαμούρ, μακροχρόνιος συνεργάτης του Ινφαντίνο τόσο στη FIFA όσο και στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου UEFA. «Όχι μόνο δεν πρέπει να προχωρήσει αυτό το σχέδιο... αλλά έχει πλέον έρθει η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες του ποδοσφαίρου να θέσουν τα σωστά ερωτήματα και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις».

Η δήλωση του Λαμούρ ήρθε λίγες ώρες μετά την παραίτηση του ανώτερου συμβούλου του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs, ο οποίος εκπροσωπούσε τη FIFA στην Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα, κάλεσε και άλλα ανώτερα στελέχη της FIFA να μιλήσουν δημόσια.

«Δεν μπορώ να παραμείνω αμέτοχος ενώ η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε ο Κορδέιρο σε δήλωσή του. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στις συζητήσεις για το σχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται από επενδυτικό ταμείο της Νέας Υόρκης που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ.

«Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτή την πρόταση και την αντιτίθεμαι κατηγορηματικά», δήλωσε ο Κορδέιρο, χαρακτηρίζοντας τη σχεδιαζόμενη εμπορική θυγατρική των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

Ο Λαμούρ δεν παραιτήθηκε από τη θέση που κατέχει από το 2024, όμως τόνισε ότι αισθάνεται υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους του. «Και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, ας γίνει έτσι», δήλωσε ο Γάλλος αξιωματούχος. «Θα κατανοήσω και θα σεβαστώ αυτή την απόφαση. Τουλάχιστον, απόψε θα κοιμηθώ ήσυχος.»

Ο Λαμούρ εντάχθηκε στον χώρο του ποδοσφαίρου πριν από δύο δεκαετίες, προερχόμενος από την πολιτική, ως συνεργάτης του τότε προέδρου της UEFA, Μισέλ Πλατινί. Συχνά είχε διεθνή ρόλο στις σχέσεις με τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA στην Αφρική και την Ασία, οι οποίες καλούνται να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν τις προτάσεις του Ινφαντίνο για επιχορήγηση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία, έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Κορδέιρο συνόδευε συχνά τον Ινφαντίνο στις επισκέψεις του στον Λευκό Οίκο για συναντήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ποδόσφαιρο αποτελεί κεντρικό κομμάτι της ζωής μου και, μετά από περισσότερα από 35 χρόνια στον τραπεζικό κλάδο, γνωρίζω τόσο την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου όσο και τις συνέπειες της παραχώρησης μέρους του», δήλωσε. «Γι' αυτόν τον λόγο η πρόταση αυτή πρέπει να απορριφθεί.»

Ο Ινφαντίνο έχει προτείνει τον διαχωρισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA - συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών, καθώς και των Παγκοσμίων Κυπέλλων Συλλόγων - σε μια νέα εταιρεία αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της οποίας το 20% θα ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα με τη FIFA, ο βασικός επενδυτής είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, μικρότερος αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η FIFA διαθέτει ήδη εξαιρετικά ισχυρούς οικονομικούς πόρους. Ο οργανισμός έχει αποθεματικά δισεκατομμυρίων δολαρίων και μηδενικό χρέος», δήλωσε ο Κορδέιρο, υπενθυμίζοντας ότι τα έσοδα της FIFA την τελευταία τετραετία έφτασαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως χάρη στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πώληση ενός μόνιμου μεριδίου του πολυτιμότερου περιουσιακού στοιχείου του ποδοσφαίρου, προκειμένου να αντληθούν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν έχει λογική. Είναι σαν να υποθηκεύεται το μέλλον του ποδοσφαίρου χωρίς καμία πειστική αιτιολόγηση.»

Ο Κορδέιρο ανέφερε επίσης ότι στα πέντε χρόνια συνεργασίας του με τον Ινφαντίνο στη FIFA γνώρισε «αφοσιωμένους και έντιμους ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για το άθλημα».

«Ελπίζω να μιλήσουν κι εκείνοι», έγραψε, «γιατί αποφάσεις τέτοιου μεγέθους πρέπει να λαμβάνονται προς όφελος του ποδοσφαίρου και όχι εκείνων που προσδοκούν να αποκομίσουν κέρδος από αυτό.»

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στην προεδρία της FIFA για περισσότερα από δέκα χρόνια και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επανεκλεγεί χωρίς αντίπαλο στις εκλογές του προσεχούς Μαρτίου. Η FIFA έχει ορίσει ως προθεσμία την 18η Νοεμβρίου για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τυχόν διεκδικητές της προεδρίας.

Ο Λαμούρ ήταν μέλος του στενού κύκλου του Ινφαντίνο και συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία που οδήγησε στην απρόσμενη εκλογή του στην προεδρία της FIFA τον Φεβρουάριο του 2016.



Πηγή: skai.gr

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