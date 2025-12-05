Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τη συμμετοχή στη Eurovision

Η απόφαση της EBU να μην αποκλείσει το Ισραήλ από τον προσεχή διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ανακούφιση προκάλεσε στο Ισραήλ η χθεσινή απόφαση της EBU να μην αποκλειστεί η χώρα από τον προσεχή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα γίνει του χρόνου τον Μάιο στη Βιέννη, παρά τις ηχηρές αντιρρήσεις της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας, της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας, που τελικά αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν. Άνθρωποι της τοπικής καλλιτεχνικής σκηνής εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους στους εκπροσώπους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ΚΑΝ, που συμμετείχαν στην κρίσιμη συνεδρίαση του πανευρωπαϊκού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού που πραγματοποιήθηκε χθες στη Γενεύη.

«Πρόβλημά τους...»Παράλληλα όμως, τόσο πριν, όσο και μετά την ανακοίνωση της απόφασης, αρκετοί ισραηλινοί καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι δεν έκρυψαν τον εκνευρισμό τους, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις που εκφράζονταν από ορισμένες χώρες της Ευρώπης βασίζονταν στην αύξηση αντισημιτικών κρουσμάτων στην γηραιά ήπειρο. Χαρακτηριστικές του γενικότερου κλίματος που επικρατεί στην ισραηλινή κοινή γνώμη ήταν οι δηλώσεις της Έντεν Γκολάν, που είχε αντιμετωπίσει έντονο γιουχάισμα επί σκηνής από το κοινό που παρακολουθούσε τον μουσικό διαγωνισμό του 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας, όταν ο πόλεμος στην Γάζα διένυε τους πρώτους μήνες του. «Σε όποιον δεν αρέσει, ας μην πάει. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε στον διαγωνισμό και όποια χώρα έχει πρόβλημα, είναι δικό της το πρόβλημα», είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης της EBU.Dana International: Η τέχνη πληρώνει το τίμημαΑντιθέτως, ενάντια στο γενικότερο κλίμα, η στάση που τήρησε η τρανς ισραηλινή τραγουδίστρια, Dana International, η οποία το 1998 χάρισε στο Ισραήλ το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Diva», εκφράζει μία σημαντική μερίδα της τοπικής κοινής γνώμης που βλέπει με ανησυχία και με ισχυρή δόση αυτοκριτικής τις διεθνείς επικρίσεις, που επεκτείνονται σε έναν παραδοσιακά φιλικό προς το Ισραήλ σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό.Με μία μακροσκελή και λεκτικά φορτισμένη ανάρτησή της εξέφρασε τη λύπη της όχι μόνο για την αποχώρηση ορισμένων χωρών από τον διαγωνισμό «εξ αιτίας του Ισραήλ», αλλά και για την εικόνα της χώρας της προς τα έξω. «Η Eurovision αποτελεί για το Ισραήλ μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες που η χώρα αναδεικνύεται στις ειδήσεις για κάτι το θετικό», τόνισε, επισημαίνοντας πόσο διαφορετική ήταν η θεώρηση των ξένων έναντι του Ισραήλ πολλά χρόνια πριν. «Μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967, οι ξένοι έβλεπαν ένα Ισραήλ θαρραλέο και ισχυρό, ενώ μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Όσλο το 1993 το Ισραήλ έδειχνε ότι ήθελε ειρήνη». «Τώρα πια, ο κόσμος δεν βλέπει την τεχνολογική πρόοδο, τις παραλίες του Τελ Αβίβ και κυρίως τις φιλελεύθερες αξίες της ισραηλινής κοινωνίας», επισημαίνει, φέρνοντας ως παράδειγμα την προσωπική της πορεία ως μέλος της τοπικής ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. «Ας μην τα ρίχνουμε όλα στον αντισημιτισμό. Αυτό είναι το τίμημα για όποιον επιλέγει μία κυβέρνηση με υπουργούς τους Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς και έναν πόλεμο που δεν τελειώνει», καταλήγει στην ανάρτησή της.

