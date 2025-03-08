Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επίθεση προκειμένου να απωθήσουν και να αποκόψουν τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να αφαιρέσουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί από το Κίεβο σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, μετά την αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ.

«Όλες οι μονάδες σε ολόκληρο το μέτωπο του Κουρσκ έχουν περάσει στην επίθεση», δήλωσε ο Ρώσος στρατιωτικός διοικητής Άπτι Αλαουντίνοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία χαρτογράφησης ανοιχτού κώδικα DeepState, η Ρωσία έστειλε στρατιώτες μέσα από έναν εγκαταλελειμμένο αγωγό φυσικού αερίου για να αναπτυχθούν πίσω από την ουκρανική γραμμή του μετώπου.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε στο Telegram ότι οι δυνάμεις της απέκρουσαν δώδεκα επιθέσεις στην περιοχή Κουρσκ, η οποία συνορεύει με τη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ 14 μάχες βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Η εισβολή στο Κουρσκ το περασμένο καλοκαίρι αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και οδήγησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τη χώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη ξένη στρατιωτική επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την επίθεση η Ουκρανία πήρε τον έλεγχο της Σούντζα, ενός σημαντικού κόμβου μεταφοράς φυσικού αερίου κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Τώρα, τα εδάφη που είχε καταλάβει η Ουκρανία στο Κουρσκ έχουν μειωθεί σχεδόν κατά ένα πέμπτο μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με τα δεδομένα της DeepState.

«Οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν περαιτέρω τις επιθετικές επιχειρήσεις σε επιλεγμένες περιοχές της πρώτης γραμμής, πιθανότατα για να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε άμεσο ή μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της διακοπής της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία», ανέφερε σε έκθεσή του το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of War).

Οι ρωσικές προελάσεις σημειώνονται τη στιγμή που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει την Ουκρανία να προχωρήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να αποδεχθεί μια προσωρινή εκεχειρία υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τις σχέσεις τους και να αποκαταστήσουν την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και την παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο, οι οποίες διακόπηκαν από τον Τραμπ μετά από μια έντονη διαφωνία του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ουκρανία ανέφερε εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήγματος στην περιοχή Ντονέτσκ που σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου κοντά στην Αγία Πετρούπολη χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις αποδεικνύουν ότι οι στόχοι της Μόσχας στην εισβολή της στην Ουκρανία «παραμένουν αμετάβλητοι».



