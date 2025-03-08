Είκοσι οκτώ αστυνομικοί και ένας στρατιωτικός, που κρατούνταν από την Πέμπτη στη νοτιοδυτική Κολομβία, απελευθερώθηκαν σήμερα, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γύρω στο μεσημέρι σήμερα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λα Χασιέντα, στον νομό Κάουκα, ζήτησαν από τα πρόσωπα που κρατούνταν να πάρουν πίσω τις εξαρτύσεις τους.

Λίγο μετά οι κρατούμενοι έφυγαν συνοδεία κατοίκων της περιοχής. Το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει χθες, Παρασκευή, ότι κρατούνταν από μια ομάδα ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας).

Καθ' οδόν, ο ταγματάρχης Νίλσον Μπεντόγια, ο μόνος στρατιωτικός της ομάδας, είπε με ταραγμένη φωνή πως δεν μπορεί να πάψει να σκέπτεται την οικογένειά του. «Η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, ο γιος μου, που με περιμένουν στο σπίτι», είπε μεταφέροντας στον ώμο τον εξοπλισμό του.

Οι αστυνομικοί και ο στρατιωτικός είχαν συλληφθεί την Πέμπτη, έπειτα από μια ημέρα συγκρούσεων ανάμεσα στους κατοίκους και τις δυνάμεις ασφαλείας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης που είχε στόχο να βάλει τέλος στη βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά σε μια περιφέρεια όπου η συγκέντρωση καλλιεργειών ναρκωτικών είναι από τις πιο αυξημένες στην Κολομβία.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες είχε προειδοποιήσει, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, πως οι στρατιώτες θα απελευθερώνονταν, αν ήταν απαραίτητο, με χρήση «της θεμιτής ισχύος του Κράτους».

Ο Σάντσες και άλλοι εκπρόσωποι της αριστερής κυβέρνησης του Γκουστάβο Πέτρο επρόκειτο να συναντηθούν σήμερα με τους κατοίκους της επαρχιακής πρωτεύουσας Ποπαγιάν για να ακούσουν τα αιτήματα των κοινοτήτων.

Τον Οκτώβριο 2024 ο στρατός είχε εξαπολύσει εκεί τη στρατιωτική επιχείρηση «Περσέας» για να ανακτήσει τον έλεγχο της περιφέρειας. Η κυβέρνηση του Πέτρο προτείνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αντικατάστασης των καλλιεργειών για να καταπολεμήσει την οικονομία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, μια στρατηγική την οποία οι κάτοικοι καταγγέλλουν ως εκστρατεία «υποχρεωτικής εξάλειψης» των καλλιεργειών κόκας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε γι' αυτή τη γη ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε ο διοικητής Μπεντόγια. «Πούλησαν στους χωρικούς την ιδέα ότι είμαστε εχθροί τους, αλλά είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοί τους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.