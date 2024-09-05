Η είδηση ότι η Άννα Σορόκιν (Anna Sorokin)- η διάσημη απατεώνισσα που εμφανιζόταν στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας Νέας Υόρκης ως πλούσια Γερμανίδα κληρονόμος με το όνομα Άννα Ντέλβι, εξαπατώντας τράπεζες, ξενοδοχεία και φίλους – θα συμμετέχει ως διαγωνιζόμενη στο αμερικανικό "Dancing With The Stars", κυκλοφόρησε σε όλα τα διεθνή πρακτορεία και μέσα, όπως το Associated Press και τους New York Times.

Το όνομα της Σόροκιν ανακοινώθηκε την Τετάρτη στην εκπομπή "Good Morning America" μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα όπως ο πρώην αστέρας του NBA Ντουάιτ Χάουαρν και η ηθοποιός Τόρι Σπέλινγκ – αλλά μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

Από το 2013 έως το 2017, η Σορόκιν εξαπάτησε τράπεζες, πολυτελή ξενοδοχέια και μεγάλα ονόματα του Μανχάταν αποσπώντας τους περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Η «Άννα Ντέλβι» καταδικάστηκε το 2019 για οκτώ κατηγορίες σε φυλάκιση από τέσσερα έως δώδεκα χρόνια. Πέρασε από πέντε σωφρονιστικά ιδρύματα και αφέθηκε ελεύθερη τον Φεβρουάριο του 2021 λόγω καλής διαγωγής

Ωστόσο, συνελήφθη αμέσως μετά από τις αρχές μετανάστευσης, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι είχε υπερβεί τη διάρκεια της βίζας της στις ΗΠΑ και έπρεπε να επιστρέψει στη Γερμανία.

Έκτοτε, από το 2022, η Σορόκιν βρίσκεται σε κατ οίκον περιορισμό στη Νέα Υόρκη, φορώντας «βραχιολάκι» στον αστράγαλο, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα της απέλασής της.

Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο καθώς το σόου κυκλοφόρησε εικόνες της Αννα, με ένα αστραφτερό φόρεμα και ένα μόνιτορ στον αστράγαλο στο πόδι της.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δεν έχει δεν έχει σχολιάσει την είδηση, δίνοντας πληροφορίες για πιθανές αλλαγές στις συνθήκες περιορισμού της Σορόκιν για να διευκολυνθούν τα γυρίσματα στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπός της, Τζούντα Ένγκελμαϊερ, επιβεβαίωσε ότι μπορεί να ταξιδέψει εντός 112 χιλιομέτρων από τη βάση της και οπουδήποτε στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης υπό τις προηγούμενες συνθήκες περιορισμού, αλλά δε σχολίασε πιθανές αλλαγές στους κανόνες αυτούς.

Η απίστευτη ιστορία της ρωσικής καταγωγής Άννα Σόροκιν ενέπνευσε και το NEΤFLIX, το οποίο κυκλοφόρησε τη σειρά "Inventing Anna" - την «Αννα Ντέλβι» υποδύθηκε η Τζούλια Γκάρνερ.

Σύμφωνα με το Page Six, η Ντέλβι πούλησε τα δικαιώματα της ιστορίας στο Netflix έναντι 320.000 δολαρίων.

