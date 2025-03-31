Βασιλιάς Φρέντερικ: Στο Παρίσι για επίσημη επίσκεψη εν μέσω εντάσεων στη Γροιλανδία

Ο βασιλιάς της Δανίας Φρέντερικ Ι' και η σύζυγός του Μέρι άρχισαν σήμερα τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία, η οποία θα επισφραγίσει την ενίσχυση της συνεργασίας στην άμυνα, εν μέσω αναταραχής σε σχέση με τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας που επιδιώκει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την παραδοσιακή τελετή υποδοχής στο Μέγαρο των Απομάχων, το βασιλικό ζεύγος έγινε δεκτό στο Ελιζέ από τον Εμανουέλ και την Μπριζίτ Μακρόν. Μετά τη συνάντηση, θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο.

Η πρώτη αυτή επίσημη επίσκεψη ενός μονάρχη της Δανίας μετά το 1978 πραγματοποιείται μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στη σκανδιναβική χώρα τον Αύγουστο του 2018.

Η επίσκεψη "πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας σχέσης που χαρακτηρίζεται από την πολύ ισχυρή σύγκλιση σε σχέση με τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής κυριαρχίας", κυρίως στην άμυνα, και για την υποστήριξη στην Ουκρανία, υπογραμμίζει το Ελιζέ. Η Δανία έδωσε στην Ουκρανία 19 γαλλικής κατασκευής πυροβόλα, τύπου Caesar.

Ο βασιλιάς της Δανίας, του οποίου ο πατέρας ήταν Γάλλος, είναι και ο ίδιος γαλλόφωνος και έχει μια "εξαιρετικά δυνατή" προσωπική σχέση με τη Γαλλία, συνεχίζει η γαλλική προεδρία.

Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα εν μέσω προβληματισμού για τη διατλαντική σχέση, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, κι ενώ η Δανία θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ο τόνος άλλαξε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας μετά την επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς την Παρασκευή στην αμερικανική στρατιωτική βάση της Γροιλανδίας.

Κατά την επίσκεψή του, το δεξί χέρι του Τραμπ επέκρινε βίαια την υποτιθέμενη αδράνεια της Δανίας ως προς το έδαφος αυτό, κατηγορώντας την ότι "δεν επένδυσε αρκετά στην ασφάλεια αυτής της απίστευτης και υπέροχης γης".

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Δανίας θα συνάψουν αύριο, Τρίτη, συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ενισχύοντας τις στενές διμερείς σχέσεις.

Η βασιλική επίσκεψη θα δώσει επίσης την ευκαιρία για την "ενίσχυση των συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων στους τομείς της υγείας, της άμυνας, της οικολογικής μετάβασης και της ενέργειας, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς", δήλωσε το Ελιζέ χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο βασιλιάς Φρέντερικ και ο πρόεδρος Μακρόν θα παρέμβουν στο γαλλο-δανικό οικονομικό φόρουμ την Τρίτη, παρουσία κυρίως του δανέζικου φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk, που έχει αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής στη Γαλλία, και σχεδόν άλλων 50 δανέζικων εταιριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

