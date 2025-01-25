Επανένταξη των ΗΠΑ στο διεθνές σύμφωνο κατά των αμβλώσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσχωρούν εκ νέου σε μια διεθνή συμφωνία που σύμφωνα με τους επικριτές στοχεύει να περιορίσει την πρόσβαση εκατομμυρίων γυναικών και κοριτσιών σε αμβλώσεις σε όλο τον κόσμο.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους υπογράφοντες τη Διακήρυξη της Συναίνεσης της Γενεύης για την πρόθεσή μας να επανενταχθούμε αμέσως», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δήλωσή του αργά την Παρασκευή.

Η Συναινετική Διακήρυξη της Γενεύης (GCD) υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, την Ουγκάντα, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία και την Ινδονησία το 2020, όταν ο Τραμπ ήταν στην εξουσία κατά την πρώτη του θητεία.

Πηγή: reuters.com

