Η Κούβα διαψεύδει την παρουσία ανταρτών από την Κολομβία στο έδαφός της

Η κουβανική κυβέρνηση διέψευσε «κατηγορηματικά» χθες Παρασκευή την παρουσία στη νήσο ανταρτών του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), οργάνωσης εναντίον της οποίας ανακοινώθηκε αργότερα πως ο κολομβιανός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση της Αβάνας ακολουθεί την απόφαση του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει, την πρώτη του ημέρα στον Λευκό Οίκο, πρόσφατη απόφαση του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν να αφαιρεθεί η Κούβα από τον αμερικανικό κατάλογο των κρατών που κατά την Ουάσιγκτον υποστηρίζουν την «τρομοκρατία».

«Επιβεβαιώνω κατηγορηματικά πως ουδένα μέλος του κολομβιανού Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) ή της κεντρικής διοίκησής του βρίσκεται στην Κούβα», τόνισε μέσω X ο Εουχένιο Μαρτίνες, επικεφαλής της διεύθυνσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής στο κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η παρουσία στελεχών του ELN στην Αβάνα είχε εξωθήσει την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ (2017-2021) να εγγράψει τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση στην αμερικανική μαύρη λίστα, καθώς η Ουάσιγκτον επέκρινε την άρνησή της να προχωρήσει στην έκδοση των ηγετών της ένοπλης οργάνωσης στην Κολομβία, όπως είχε απαιτήσει ο κολομβιανός πρώην πρόεδρος Ιβάν Ντούκε (2018-2022).

Ως οικοδέσποινα της ειρηνευτικής διαδικασίας, η Κούβα φιλοξένησε ηγετικά στελέχη του ELN κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους αντάρτες και την κολομβιανή κυβέρνηση. Η ειρηνευτική διαδικασία διακόπηκε το 2019, έπειτα από πολύνεκρη επίθεση των ανταρτών σε σχολή της αστυνομίας στην Μπογοτά.

Η τότε κυβέρνηση είχε κατόπιν απαιτήσει η Αβάνα να προχωρήσει στην έκδοση των μελών της αντιπροσωπείας των ανταρτών, κάτι που η Κούβα αρνήθηκε να κάνει επικαλούμενη το καθεστώς της ως εγγυήτριας χώρας.

Ο νυν κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, στην εξουσία από τον Αύγουστο του 2022, ξανάρχισε την ειρηνευτική διαδικασία με τον ELN, το αρχαιότερο κίνημα ανταρτών στη Λατινική Αμερική. Όμως οι διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν στα μέσα Φεβρουαρίου από την Μπογοτά, που κατηγόρησε τους μαχητές της ότι διέπραξαν «εγκλήματα πολέμου».

Αμέσως μετά εντάλματα σύλληψης των κυριότερων ηγετών της ένοπλης οργάνωσης, που είχαν ανασταλεί το 2022 και το 2023, ενεργοποιήθηκαν εκ νέου.

Ο επικεφαλής της διεύθυνσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής στο κουβανικό ΥΠΕΞ διευκρίνισε πως η τελευταία παρουσία διαπραγματευτών του ELN στην Αβάνα ανάγεται στον Φεβρουάριο του 2024, στο πλαίσιο του έκτου κύκλου της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Τη 14η Ιανουαρίου, μερικές ημέρες προτού παραδώσει την εξουσία, ο πρώην πρόεδρος Μπάιντεν είχε αναφέρει πως η κυβέρνησή του δεν έχει «πληροφορίες που να υποστηρίζουν τον προσδιορισμό της Κούβας ως κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία».

Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κατήγγειλε χθες μέσω X πως «μεταξύ των πιο και διεστραμμένων ελιγμών των εχθρών του κουβανικού λαού είναι τα ψευδή προσχήματα που κατασκευάζουν για να κατηγορήσουν την Κούβα για εγκληματικές πρακτικές, τις οποίες ουδέποτε μπορούν να αποδείξουν».

