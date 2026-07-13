Ανησυχία στις ΗΠΑ για την αύξηση των κρουσμάτων κυκλοσπορίασης - Άγνωστη ακόμη η πηγή της μόλυνσης

Έξαρση μιας εντερικής νόσου που προκαλεί διάρροια, ναυτία και κόπωση έχει εντοπιστεί σε 31 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις υγειονομικές αρχές να μην έχουν καταφέρει ακόμα να διευκρινίσουν την πηγή της μόλυνσης.

Μέχρι την Πέμπτη, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) είχαν λάβει αναφορές για 843 περιστατικά κυκλοσπορίασης, της γαστρεντερικής νόσου που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora.

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των λοιμώξεων εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς το συγκεκριμένο στοιχείο αφορά μόνο τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί από τις πολιτείες απευθείας στο CDC. Επιπλέον, μεσολαβεί χρονική καθυστέρηση μεταξύ της εμφάνισης των συμπτωμάτων και της καταγραφής των περιστατικών, ενώ πολλοί ασθενείς αναρρώνουν χωρίς να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. Μόνο στην πολιτεία του Μίσιγκαν είχαν καταγραφεί, μέχρι την Παρασκευή, 1.562 περιστατικά κυκλοσπορίασης.

Σύμφωνα με το CDC, μέχρι την Πέμπτη είχαν αναφερθεί 86 νοσηλείες σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχει καταγραφεί κανένας θάνατος.

Οι άνθρωποι μπορούν να προσβληθούν από τη νόσο καταναλώνοντας τρόφιμα ή νερό που έχουν μολυνθεί με το παράσιτο. Προηγούμενες επιδημίες έχουν συνδεθεί με φρέσκα αγροτικά προϊόντα. Το 2018, η McDonald's απέσυρε τις σαλάτες από τα εστιατόριά της σε 14 πολιτείες, αφού οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές τις συνέδεσαν με δεκάδες περιστατικά κυκλοσπορίασης, ενώ το 2013 εκτιμάται ότι μολυσμένο μαρούλι που είχε εισαχθεί από το Μεξικό προκάλεσε ασθένεια σε περίπου 400 άτομα στις ΗΠΑ.

Είναι σύνηθες τα περιστατικά κυκλοσπορίασης να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Ωστόσο, το CDC ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πολλές πολιτείες κατέγραψαν πολύ μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Πού καταγράφονται τα περιστατικά

Υγειονομικές αρχές από την Καλιφόρνια έως το Τέξας και τη Φλόριντα έχουν αναφέρει περιστατικά κυκλοσπορίασης από τις αρχές Μαΐου.

Οι περιοχές που φαίνεται να έχουν πληγεί περισσότερο βρίσκονται κυρίως στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Μίσιγκαν και η Νέα Υόρκη.

Το Υπουργείο Υγείας του Οχάιο ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 2 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 177 περιστατικά κυκλοσπορίασης, τα περισσότερα από τα οποία σημειώθηκαν τον Ιούνιο. Ο διευθυντής του Υπουργείου Υγείας του Οχάιο, δρ Μπρους Βάντερχοφ, χαρακτήρισε την κυκλοσπορίαση «σοβαρή ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και να οδηγήσει τους ασθενείς στα επείγοντα περιστατικά, γι’ αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα».

Σύμφωνα με το CDC, οι ασθενείς είναι ηλικίας από 5 έως 88 ετών.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών σε εθνικό επίπεδο αναμένεται να αυξηθεί, καθώς εκτιμάται ότι μεσολαβούν περίπου έξι εβδομάδες από την έναρξη της νόσου μέχρι την αναφορά της στις ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές.

Τι προκαλεί την έξαρση

Η αιτία παραμένει άγνωστη. Το CDC αναφέρει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για να εντοπίσει την πηγή ή τις πηγές της πρόσφατης αύξησης των περιστατικών κυκλοσπορίασης.

Οι ερευνητές πραγματοποιούν συνεντεύξεις με τους ασθενείς προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχουν καταναλώσει. Ωστόσο, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από δύο ημέρες έως και δύο εβδομάδες ή και περισσότερο μετά τη μόλυνση, πολλοί δυσκολεύονται να θυμηθούν με ακρίβεια τι έφαγαν κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), προηγούμενες επιδημίες κυκλοσπορίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνδεθεί με σμέουρα, βασιλικό, κόλιανδρο, λοβούς αρακά (snow peas) και μαρούλι.

Πώς μπορεί να προληφθεί η κυκλοσπορίαση

Το μαγείρεμα των τροφίμων αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης της λοίμωξης, καθώς η θέρμανση των προϊόντων σε θερμοκρασία 70°C ή υψηλότερη καταστρέφει το παράσιτο Cyclospora.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν επίσης το σχολαστικό πλύσιμο όλων των φρέσκων φρούτων, λαχανικών και αρωματικών βοτάνων, αν και επισημαίνουν ότι το παράσιτο δεν απομακρύνεται εύκολα μόνο με το ξέπλυμα.

Παράλληλα, τονίζουν τη σημασία της τήρησης των βασικών κανόνων υγιεινής κατά τον χειρισμό των τροφίμων, όπως το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό πριν και μετά την προετοιμασία των φρέσκων προϊόντων.

Όποιος υποψιάζεται ότι έχει προσβληθεί από κυκλοσπορίαση και εμφανίζει αφυδάτωση ή σοβαρή διάρροια θα πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό. Η νόσος αντιμετωπίζεται συνήθως με χορήγηση αντιβιοτικών.



Πηγή: skai.gr

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