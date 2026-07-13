Στην κορυφή του κόσμου το ΕΜΠ και η ομάδα του «Aiolos NTUA»

Την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη του φετινού διεθνούς διαγωνισμού μικρών ανεμογεννητριών ISWTC 2026 (International Small Wind Turbine Contest) αλλά και στην κατηγορία «ετήσια παραγωγή ενέργειας» κατέκτησε η φοιτητική ομάδα «Aiolos NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατακτώντας την κορυφή του κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο διαγωνισμός, με συμμετοχή κορυφαίων πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στο Χρόνιγκεν της Ολλανδίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ενώ η ομάδα τις προηγούμενες μέρες φιλοξενήθηκε στo Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ, όπου συναρμολόγησε την ανεμογεννήτρια που κατασκεύασε και πραγματοποίησε τις δοκιμές της, πριν τις διαγωνιστικές μετρήσεις.

Η ανεμογεννήτρια των φοιτητών του ΕΜΠ δοκιμάστηκε σε ένα περιβάλλον πρωτοποριακής έρευνας και υψηλής τεχνολογίας και οι επιδόσεις της μετρήθηκαν στην ειδική αεροσύρραγγα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο στις εγκαταστάσεις του.

Για φέτος η ελληνική ομάδα ανέπτυξε το project "Alcyone"- η οποία σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν η κόρη του Αιόλου - και ενσωμάτωσε στην ανεμογεννήτρια του, μηχανισμό ενεργού ελέγχου κλίσης πτερυγίων (pitch control), για τη βελτίωση της απόδοσης σε χαμηλούς ανέμους.

Οι Έλληνες φοιτητές ανταγωνίστηκαν συμμετοχές από κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, και το project τους αναδείχθηκε ως η πιο αποδοτική και βιώσιμη πρόταση.

Η ομάδα «Aiolos NTUA» ιδρύθηκε από φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ενώ ενισχύθηκε σθεναρά από τα τμήματα Χημικών και Πολιτικών Μηχανικών, με κοινό όραμα την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Μικρών Ανεμογεννητριών ISWTC αποτελεί έναν θεσμό που στοχεύει στην ανάπτυξη αποδοτικών και περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων για ενεργειακές κοινότητας ή και απομονωμένες περιοχές. Οι ομάδες σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και δοκιμάζουν μικρές ανεμογεννήτριες εστιάζοντας στην απόδοση, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.





Πηγή: skai.gr

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