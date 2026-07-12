Ιρανική εφημερίδα κατονομάζει Τραμπ, Νετανιάχου και Ευρωπαίους ηγέτες ως στόχους εκδίκησης για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Μια συντηρητική εφημερίδα στο Ιράν, γνωστή για τον προκλητικό της τόνο, δημοσίευσε μια λίστα ατόμων που πρέπει να στοχοποιηθούν ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και ευρωπαϊκών χωρών.

Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, και ο γιος του και διάδοχός του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει ορκιστεί να εκδικηθεί.

Η εφημερίδα «Hamshahri», η οποία εκδίδεται από τις αρχές της ιρανικής πρωτεύουσας, δημοσίευσε χθες αργά το βράδυ στο διαδίκτυο ένα γράφημα με φωτογραφίες 13 ξένων ηγετών, συνοδευόμενες από τη δήλωση του Μοτζτάμπα.

Στη λίστα εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Hamshahri, a newspaper owned by Tehran Municipality, published an image depicting US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in crosshairs, alongside the caption: “Revenge is certain.”



The image also showed Pete Hegseth, Marco Rubio, Brad Cooper,… pic.twitter.com/I4mA8LwhG0 — Iran International English (@IranIntl_En) July 11, 2026

Πηγή: skai.gr

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