Βίσωνας εκτόξευσε τουρίστα 2,5 μέτρα στον αέρα στο Γέλοουστοουν

Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν των ΗΠΑ, όταν ένας αρσενικός βίσωνας βάρους περίπου 900 κιλών επιτέθηκε σε τουρίστα και τον εκτόξευσε περίπου 2,5 μέτρα στον αέρα.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο από επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος περιέγραψε το ζώο ως ιδιαίτερα ανήσυχο και επιθετικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 10/7, στο κάμπινγκ Bridge Bay, νότια της περιοχής Fishing Bridge, στο Ουαϊόμινγκ.

Η μαρτυρία του φωτογράφου που κατέγραψε την επίθεση

Ο επαγγελματίας φωτογράφος Mike MacLeod, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο κάμπινγκ με τη σύζυγό του, δήλωσε στην Cowboy State Daily ότι αρχικά παρατήρησε τον βίσωνα να κινείται νευρικά μέσα στον χώρο των κατασκηνωτών.

«Προσπαθούσα απλώς να τραβήξω μερικά πλάνα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα εξελισσόταν έτσι. Ήταν εμφανώς ταραγμένος, εκνευρισμένος και όρμησε σχεδόν σε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζώο πλησίασε αρχικά μια ομάδα παιδιών που το φωτογράφιζαν από σχετικά ασφαλή απόσταση, πριν συνεχίσει να κινείται μέσα στο κάμπινγκ, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες, οι οποίοι φώναζαν ο ένας στον άλλο για να απομακρυνθούν.

Η στιγμή που ο βίσωνας επιτέθηκε

Στο βίντεο διακρίνεται ο παθών μαζί με τον εγγονό του να παρακολουθούν τον βίσωνα από αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά, χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα για να τον φωτογραφίσουν. Όταν το ζώο σηκώθηκε, ο παππούς φέρεται να είπε πως ήταν ώρα να απομακρυνθούν και οι δύο κινήθηκαν πίσω από μερικά δέντρα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο βίσωνας επιχείρησε αρχικά να κινηθεί προς ένα διερχόμενο φορτηγό, όμως όταν το όχημα απομακρύνθηκε, στράφηκε προς την κατεύθυνση όπου βρίσκονταν ο άνδρας και ο εγγονός του.

A 65-year-old man was seriously injured after an agitated bison chased him through the trees and ultimately launched him into the air at Yellowstone National Park on Friday. Park emergency medical personnel responded and took him to a nearby hospital. pic.twitter.com/K5KN8jgp0A — CBS News (@CBSNews) July 12, 2026

Ο ανήλικος κατάφερε να ξεφύγει, όμως ο παππούς εγκλωβίστηκε καθώς προσπαθούσε να αποφύγει το ζώο ανάμεσα στα δέντρα.

«Ο βίσωνας τον σήκωσε με το αριστερό του κέρατο από το ισχίο και τον εκτόξευσε στον αέρα. Ο άνδρας έκανε ολόκληρη περιστροφή πριν προσγειωθεί με δύναμη στο έδαφος», περιέγραψε ο MacLeod.

Ο φωτογράφος ανέφερε ότι σταμάτησε να καταγράφει το περιστατικό και έτρεξε προς το μέρος του βίσωνα, φωνάζοντας δυνατά σε μια προσπάθεια να του αποσπάσει την προσοχή. Το ίδιο έκαναν και άλλοι κατασκηνωτές, με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο εγγονός του τραυματία, ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται, χωρίς να έχει ξεπεράσει πλήρως τον κίνδυνο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Τα άγρια ζώα δεν είναι αξιοθέατα

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων υπενθυμίζει ότι όλα τα ζώα του Γέλοουστοουν είναι άγρια και δυνητικά επικίνδυνα, όσο ήρεμα κι αν φαίνονται.

Οι επίσημες οδηγίες καλούν τους επισκέπτες να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 90 μέτρων από αρκούδες, λύκους και πούμα, καθώς και τουλάχιστον 25 μέτρων από βίσωνες, άλκες, ελάφια και κάθε άλλο μεγάλο άγριο ζώο.

Παράλληλα, οι αρχές επισημαίνουν ότι εάν ένα ζώο πλησιάσει έναν άνθρωπο, εκείνος πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως ώστε να διατηρηθεί η ασφαλής απόσταση.

Μάλιστα, είναι παράνομο να πλησιάζει κανείς ή να παραμένει τόσο κοντά σε άγρια ζώα ώστε να τα ενοχλεί ή να μεταβάλλει τη φυσική τους συμπεριφορά.

Ο ίδιος ο MacLeod υποστήριξε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ο τραυματισμένος άνδρας δεν παραβίαζε τις οδηγίες του πάρκου, καθώς όπως είπε, όλοι οι επισκέπτες κρατούσαν αποστάσεις και απομακρύνονταν όταν αντιλήφθηκαν ότι ο βίσωνας κινείτο προς το μέρος τους.

Περίοδος ζευγαρώματος και αυξημένη επιθετικότητα

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την περίοδο ζευγαρώματος των βισώνων, όταν τα αρσενικά εμφανίζουν αυξημένη επιθετικότητα και είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτα, καθώς ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την αναπαραγωγή.

Ο MacLeod περιέγραψε το ζώο ως «εξαιρετικά εκνευρισμένο», σημειώνοντας ότι επιτίθετο σε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του.

Σύμφωνα με την Cowboy State Daily, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επίθεσης βίσωνα σε άνθρωπο στο Γέλοουστοουν μέσα στο 2026. Το πρώτο είχε σημειωθεί στις 26 Ιουνίου, όταν ένας 12χρονος τραυματίστηκε κοντά στην περιοχή Mud Volcano και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από την National Park Service.

Ο σεβασμός στην άγρια φύση είναι ευθύνη των επισκεπτών

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα άγρια ζώα δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται ως αξιοθέατα ή ως ευκαιρία για μια κοντινή φωτογραφία.

Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που εισέρχονται στο φυσικό περιβάλλον των ζώων και όχι το αντίστροφο.

Για τον λόγο αυτό, η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, η αποφυγή κάθε ενόχλησης και ο απόλυτος σεβασμός στη συμπεριφορά της άγριας πανίδας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και των ίδιων των ζώων.

Η παρατήρηση πρέπει να γίνεται διακριτικά, χωρίς προσπάθεια προσέγγισης, τροφής ή πρόκλησης οποιασδήποτε αντίδρασης, καθώς ακόμη και ένα ζώο που δείχνει ήρεμο μπορεί μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο.



Πηγή: skai.gr

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