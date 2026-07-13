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Χαλκιδική: Άμεση κατάσβεση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα Πυργαδίκια Σιθωνίας

Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά κατασβέστηκε μέσα σε 40 λεπτά

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Πυροσβεστική

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα Πυργαδίκια Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, αντιμετωπίστηκε άμεσα και κατασβέστηκε μέσα σε 40 λεπτά.

Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε πριν προλάβει να επεκταθεί και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να λάβει διαστάσεις.

Τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χαλκιδική Φωτιά
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