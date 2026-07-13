Γουίμπλεντον: Από τα χέρια της Κέιτ Μίντλετον το χρυσό τρόπαιο στον μεγάλο νικητή Γιανίκ Σίνερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε το Γουίμπλεντον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Ιταλός πρωταθλητής παρέλαβε το τρόπαιο από την πριγκίπισσα της Ουαλίας, σημειώνοντας την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον παρακολούθησαν τον τελικό από το βασιλικό θεωρείο, με την Κέιτ να εμφανίζεται με κομψό πράσινο μίντι φόρεμα σχεδιασμένο από την Emilia Wickstead.

Ο Γιανίκ Σίνερ (Jannik Sinner) κατέκτησε το Γουίμπλεντον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σφραγίζοντας την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις. Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Alexander Zverev), ο Ιταλός πρωταθλητής παρέλαβε το βαρύτιμο τρόπαιο από τα χέρια της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Νωρίτερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνοδευόμενοι από τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, έκαναν την εμφάνισή τους στον χώρο της διοργάνωσης για να παρακολουθήσουν την μεγάλη αναμέτρηση από το βασιλικό θεωρείο.

Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα κομψό πράσινο μίντι φόρεμα της σχεδιάστριας Emilia Wickstead, σε μία απόχρωση που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το τουρνουά. Ως προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club από το 2016, η παρουσία της αποτελεί μία από τις επίσημες υποχρεώσεις της, με τις στυλιστικές της επιλογές να αναδεικνύονται κάθε χρόνο σε σημείο αναφοράς για τον βρετανικό θεσμό.

Έχοντας ήδη κλέψει τις εντυπώσεις το Σάββατο 11 Ιουλίου με το έντονο κόκκινο φόρεμα Roland Mouret στον τελικό των γυναικών, όπου παρέδωσε το τρόπαιο στη Λίντα Νόσκοβα (Linda Nosková) μετά τη νίκη της επί της Καρολίνα Μούχοβα (Karolína Muchová), η πριγκίπισσα παρέδωσε ξανά μαθήματα στυλ. Η πράσινη δημιουργία ξεχώριζε για το ασύμμετρο κόψιμό της στο μπροστινό μέρος, καθώς έπεφτε κομψά σαν κάπα πάνω στον έναν ώμο.

Τη συνδύασε με μια μικρή καφέ τσάντα DeMellier με χρυσή αγκράφα και με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Magic Alhambra του οίκου Van Cleef & Arpels, ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα κομμάτια της προσωπικής συλλογής της.

Στο μεταξύ, ο Ουίλιαμ και ο Τζορτζ ήταν κομψά ντυμένοι με σκούρα μπλε κοστούμια και γραβάτες. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ γοήτευσε τους θεατές με ένα έντονο μπλε φόρεμα και λευκές μπαλαρίνες, μια εμφάνιση που θύμιζε ένα από τα παλαιότερα σύνολα της μητέρας της στο τουρνουά, σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!.

Πριν πάρει τις θέσεις της στις κερκίδες η βασιλική οικογένεια χαιρέτησε τους παίκτες και τα μέλη του προσωπικού τηρώντας πιστά το εθιμοτυπικό της διοργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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