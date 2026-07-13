Γαλλία: Μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος Φοντενεμπλό – Εκκενώσεις οικισμών κοντά στο Παρίσι

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, καθώς η ιστορική δασική έκταση του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, συνεχίζει να φλέγεται, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής κοντά στο Noisy-sur-École, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση του μετώπου, το οποίο οι γαλλικές αρχές χαρακτηρίζουν ως «εξαιρετικά σφοδρό» και «πρωτοφανούς έκτασης».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/7, η πυρκαγιά είχε ήδη κατακάψει περίπου 800 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ οι φλόγες συνέχιζαν να επεκτείνονται σε δύσβατες περιοχές του προστατευόμενου δάσους.

Εκκενώσεις και μάχη για να σωθούν κατοικίες

Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση περίπου 15 κατοικιών στο χωριό Βοντουέ (Vaudoué), ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δημιούργησαν ζώνες προστασίας γύρω από γειτονικούς οικισμούς ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν δραματικές στιγμές, αναφέροντας ότι οι φλόγες βρίσκονταν και στις δύο πλευρές των δρόμων, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν ολόκληρη την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πρωτοφανής κινητοποίηση για την περιοχή του Παρισιού

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν περίπου 400 πυροσβέστες, με τη συνδρομή:

δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Dash,

δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων,

αεροσκάφους επιτήρησης,

δεκάδων πυροσβεστικών οχημάτων.

Με τη δύση του ηλίου τα αεροσκάφη αναγκάστηκαν προσωρινά να διακόψουν τις ρίψεις νερού, αφήνοντας το έργο της κατάσβεσης αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις μέχρι να ξημερώσει.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Ερίκ Μπροκάρντι, είναι η πρώτη φορά που πυροσβεστικά αεροσκάφη μεταφέρθηκαν από τη νότια Γαλλία στην περιοχή του Παρισιού για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Κυκλοφοριακό χάος σε δρόμους και σιδηροδρόμους

Η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στις μεταφορές.

Οι αρχές προχώρησαν σε μερικό κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου Α6, του βασικού οδικού άξονα που συνδέει το Παρίσι με τη νότια Γαλλία, ενώ σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας (TGV).

Δρομολόγια από και προς τον σταθμό Gare de Lyon καθυστέρησαν σημαντικά, με ορισμένους επιβάτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες αναμονές λόγω της πυρκαγιάς που πλησίασε τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Επί τόπου ο υπουργός Εσωτερικών

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιχείρησης και να συναντηθεί με τους τοπικούς αιρετούς.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το 2026 εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τις δασικές πυρκαγιές, αποκαλύπτοντας πως μέχρι σήμερα έχουν ήδη καεί περίπου 17.000 εκτάρια στη Γαλλία.

Όπως ανέφερε, όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των ενεργών μετώπων, η συνολική καμένη έκταση αναμένεται να φθάσει περίπου τα 25.000 εκτάρια, δηλαδή σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι μόνο το Σάββατο καταγράφηκαν 250 νέες εστίες πυρκαγιάς, από τις οποίες περίπου 30 εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα.

Το ιστορικό δάσος του Φοντενεμπλό

Το δάσος του Φοντενεμπλό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της Γαλλίας, με έκταση περίπου 25.000 εκταρίων, πλούσια βιοποικιλότητα και ιδιαίτερη οικολογική αξία. Κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες για πεζοπορία, αναρρίχηση και αναψυχή, ενώ γειτνιάζει με το ιστορικό Ανάκτορο του Φοντενεμπλό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν καταστήσει ακόμη και τα δάση της βόρειας Γαλλίας ιδιαίτερα ευάλωτα σε μεγάλες πυρκαγιές, ένα φαινόμενο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν σπάνιο για την περιοχή.



Πηγή: skai.gr

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