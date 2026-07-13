Ebury: Τα νομίσματα κινούνται σε στενά εύρη παρά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης με το Ιράν

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η επιδείνωση των προοπτικών για την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν προκάλεσε σημαντικές ροές προς ασφαλή καταφύγια στις αγορές συναλλάγματος, ούτε και στις χρηματοπιστωτικές αγορές γενικότερα. Οι αγορές μετοχών διαπραγματεύονταν κοντά σε ιστορικά υψηλά, ενώ τα νομίσματα κινήθηκαν σε στενά εύρη, χωρίς να διαφαίνεται διάθεση αποστροφής προς το ρίσκο εκ μέρους των επενδυτών. Σαφώς, η απουσία σημαντικών μακροοικονομικών ανακοινώσεων ή αποφάσεων νομισματικής πολιτικής συνέβαλε στη διατήρηση της ηρεμίας. Μία από τις λίγες αξιοσημείωτες κινήσεις ήταν η σχετική υποαπόδοση των νομισμάτων της Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία πιέστηκαν από τον πιο ήπιο τόνο της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας.

Ο πληθωρισμός θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ. Η έκθεση για τον πληθωρισμό CPI του Ιουνίου δημοσιεύεται την Τρίτη και αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση, λόγω της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας. Καθώς η Fed περιορίζει τη μελλοντική καθοδήγηση, αλλά εξακολουθεί, όπως φαίνεται, να διατηρεί κλίση προς αυξήσεις επιτοκίων, κάθε στοιχείο για τον πληθωρισμό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Μάιο, που ανακοινώνεται την Τετάρτη, και το μηνιαίο ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Μάιο, που δημοσιεύεται την Πέμπτη, θα βρίσκονται επίσης στο ραντάρ των επενδυτών.

Στερλίνα

Η στερλίνα συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των άλλων ευρωπαϊκών νομισμάτων, ιδίως έναντι του ευρώ. Οι αγορές υιοθετούν αρκετά αισιόδοξη στάση απέναντι στη σχεδόν βέβαιη ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Andy Burnham. Ο Burnham έχει παραμείνει αρκετά ασαφής ως προς τις οικονομικές πολιτικές που προτίθεται να ακολουθήσει. Η πρώτη σημαντική δοκιμασία θα είναι η επιλογή του νέου Υπουργού Οικονομικών, η οποία αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Μια επιλογή του Ed Miliband θα μπορούσε να αναστατώσει τις αγορές, οι οποίες θα τη θεωρήσουν επιστροφή στην παραδοσιακή πολιτική των Εργατικών, με περισσότερες δαπάνες και μεγαλύτερο δανεισμό. Στην αντίθετη πλευρά, μια επιλογή της Yvette Cooper θα ήταν πιθανότατα η πιο καθησυχαστική από τις πιθανές εναλλακτικές. Αυτές οι εξελίξεις είναι πιθανό να επηρεάσουν περισσότερο τις αγορές από οποιαδήποτε οικονομική ή νομισματική είδηση αυτής της εβδομάδας.

Ευρώ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΚΤ του Ιουνίου, που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, απέφυγαν επιμελώς να προϊδεάσουν για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου, οδηγώντας τους επενδυτές να περιορίσουν ελαφρώς την πιθανότητα μιας ακόμη αύξησης επιτοκίων τότε. Ο γενικά καλύτερος τόνος των πρόσφατων οικονομικών στοιχείων στην Ευρωζώνη και οι χαμηλότερες ενδείξεις για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο λειτουργούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, και φαίνεται σαφές ότι η απόφαση θα είναι οριακή. Εφόσον η έκβαση δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει σύντομα, εκτιμούμε ότι το πρόσφατο στενό εύρος διακύμανσης στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα διατηρηθεί προς το παρόν.

Δολάριο ΗΠΑ

Οι αγορές αναμένουν μια σχετικά ήπια έκθεση για τον πληθωρισμό CPI του Ιουνίου αυτή την εβδομάδα, με αισθητή υποχώρηση του γενικού δείκτη και μια σχετικά ήπια μηνιαία ένδειξη 0,2% στον δομικό υποδείκτη. Οι αγορές σταθερού εισοδήματος παραμένουν νευρικές, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου να κινείται κοντά σε χαμηλά 20ετίας μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed, τα οποία είχαν αρκετά επιθετικό τόνο. Οποιαδήποτε ανοδική έκπληξη στην έκθεση για τον πληθωρισμό θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες στην αγορά ομολόγων, και η επακόλουθη άνοδος των αποδόσεων θα μπορούσε προσωρινά να στηρίξει το δολάριο ΗΠΑ. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το αμερικανικό νόμισμα δεν διαπραγματεύεται σήμερα μακριά από επίπεδα ισορροπίας.



Πηγή: skai.gr

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