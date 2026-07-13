Ρωσία: Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη εξαιτίας επιδρομής της Ουκρανίας

Επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Σταυρούπολη (νοτιοδυτική Ρωσία) προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, πάντως όχι θύματα ως αυτό το στάδιο, ανακοίνωσε περιφερειάρχης.

«Επίθεση του εχθρού με drones απωθείται κοντά στη Σταυρούπολη. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη του χωριού Βιαζνίκι, στην περιοχή Σπακόφσκι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ως τώρα.

Στη Μόσχα, ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν αναφέρθηκε σε καταρρίψεις 19 ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα, σε τρεις ανακοινώσεις του μέσω Telegram από τις 23:28 ως τις 03:19.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν το τελευταίο διάστηκα τις επιδρομές τους στη Ρωσία, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, για να στερέψουν τις πηγές χρηματοδότησης του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Αυτές της Ρωσίας από την άλλη συνεχίζουν να πλήττουν καθημερινά την ουκρανική επικράτεια, σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια αφότου άρχισε η χειρότερη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς μέχρι σήμερα να διαφαίνεται ουσιαστική πιθανότητα διπλωματικής λύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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