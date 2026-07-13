Ο Σαμ Νιλ υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς και πολυσχιδείς ηθοποιούς της γενιάς του. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο παλαιοντολόγος Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park», όμως η καριέρα του περιλάμβανε περισσότερες από πέντε δεκαετίες γεμάτες κινηματογραφικές επιτυχίες, απαιτητικούς τηλεοπτικούς ρόλους και αξέχαστους χαρακτήρες.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Η απώλειά του χαρακτηρίστηκε ξαφνική και απροσδόκητη, ενώ οι δικοί του άνθρωποι γνωστοποίησαν ότι παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο.

Από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Νέα Ζηλανδία

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ το 1947, στο Όμα της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο πατέρας του ήταν Νεοζηλανδός και υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό, ενώ η μητέρα του ήταν Αγγλίδα.

Η οικογένειά του μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία όταν εκείνος ήταν παιδί. Σε ηλικία περίπου 12 ετών άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Σαμ, καθώς το θεωρούσε πιο εύχρηστο και περισσότερο ταιριαστό στην προσωπικότητά του.

Όπως είχε γράψει αργότερα στα απομνημονεύματά του, αγαπούσε τις ταινίες γουέστερν και πίστευε ότι οι ήρωές τους είχαν συχνά απλά και δυναμικά ονόματα, όπως το Σαμ.

Η αποτυχημένη Νομική που άλλαξε τη ζωή του

Ο Σαμ Νιλ δεν είχε αποφασίσει εξαρχής να ασχοληθεί με την υποκριτική. Αρχικά δοκίμασε να σπουδάσει Νομική, όμως η εμπειρία δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε.

Στη συνέχεια σπούδασε αγγλική λογοτεχνία και άρχισε να συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις. Εργάστηκε επίσης ως σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ στη Μονάδα Κινηματογράφου της Νέας Ζηλανδίας. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε με την ταινία «Sleeping Dogs» το 1977, μία από τις πρώτες παραγωγές της Νέας Ζηλανδίας που απέκτησαν διεθνή προβολή.

Ο ρόλος που τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο

Η καθοριστική στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1993, όταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ τού ανέθεσε τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park».

Ο χαρακτήρας του κυνικού αλλά χαρισματικού παλαιοντολόγου, που βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, τον έκανε γνωστό σε εκατομμύρια θεατές.

Ο Σαμ Νιλ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο στο «Jurassic Park III» το 2001 και στο «Jurassic World Dominion» το 2022, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία.

Η μεγάλη χρονιά με το «The Piano»

Το 1993 δεν ήταν σημαντικό μόνο λόγω του «Jurassic Park». Την ίδια χρονιά, ο Σαμ Νιλ πρωταγωνίστησε και στο «The Piano» της Τζέιν Κάμπιον, μια ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα και τρία βραβεία Όσκαρ. Εκεί υποδύθηκε τον σκληρό Άλισντερ Στιούαρτ, έναν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα από τον συμπαθή επιστήμονα του «Jurassic Park».

Η ικανότητά του να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα σε ήρωες, αντιήρωες και σκοτεινούς χαρακτήρες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της καριέρας του.

Παραλίγο να γίνει ο νέος Τζέιμς Μποντ

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Σαμ Νιλ βρέθηκε ανάμεσα στους υποψηφίους για να διαδεχθούν τον Ρότζερ Μουρ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Έκανε δοκιμαστικό για την ταινία «The Living Daylights», ωστόσο ο ρόλος δόθηκε τελικά στον Τίμοθι Ντάλτον.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει αργότερα ότι δεν αισθανόταν άνετα κατά τη διάρκεια της οντισιόν και ότι ένιωσε ανακούφιση όταν επελέγη κάποιος άλλος. Όπως είχε αστειευτεί, δεν θα ήθελε να μείνει στην ιστορία ως «ο Μποντ που δεν άρεσε σε κανέναν».

Οι ρόλοι στο «Peaky Blinders» και στο «The Tudors»

Η επιτυχία του δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Στην τηλεόραση ξεχώρισε ως ο διεφθαρμένος αστυνομικός επιθεωρητής Τσέστερ Κάμπελ στις δύο πρώτες σεζόν του «Peaky Blinders».

Εμφανίστηκε επίσης ως καρδινάλιος Τόμας Γούλσεϊ στη σειρά «The Tudors», ενώ πρωταγωνίστησε στη μίνι σειρά «Merlin» και υποδύθηκε τον πραγματικό κατάσκοπο Σίντνεϊ Ράιλι στο «Reilly: Ace of Spies». Για την τελευταία ερμηνεία του προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα.

Οι ήρωες και οι χαρισματικοί κακοί

Ο Σαμ Νιλ είχε την ικανότητα να υποδύεται τόσο τον αξιόπιστο πρωταγωνιστή όσο και τον επικίνδυνο κακοποιό. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ταινίες του συγκαταλέγονται τα «Dead Calm», «Possession», «The Hunt for Red October», «In the Mouth of Madness», «Event Horizon», «The Horse Whisperer», «Bicentennial Man» και «Hunt for the Wilderpeople».

Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, η Τζέιν Κάμπιον, ο Τζον Κάρπεντερ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και ο Τάικα Γουαϊτίτι.

Η δεύτερη ζωή του ως οινοποιός

Μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό, ο Σαμ Νιλ είχε δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική ζωή στη Νέα Ζηλανδία. Το 1983 αγόρασε γη στην περιοχή Central Otago και ίδρυσε το οινοποιείο Two Paddocks. Η ενασχόληση με το κρασί και τους αμπελώνες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της καθημερινότητάς του.

Ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι ήταν «μισός αγρότης και μισός ηθοποιός», τονίζοντας ότι η οινοποιία αντιπροσώπευε σχεδόν τη μισή του ζωή. Παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητά του, ο Σαμ Νιλ απέφευγε συστηματικά τον τρόπο ζωής των διασήμων.

Είχε εξηγήσει ότι άλλο είναι το επάγγελμα του ηθοποιού και άλλο εκείνο του celebrity, επισημαίνοντας πως ο ίδιος δεν επέλεξε ποτέ το δεύτερο. Προτιμούσε τη ζωή στους αμπελώνες, την οικογένεια, τα ζώα του και τις απλές καθημερινές στιγμές από τις κοσμικές εμφανίσεις και τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Η μάχη με τον καρκίνο

Το 2023 αποκάλυψε μέσα από τα απομνημονεύματά του ότι είχε διαγνωστεί με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος.

Μιλώντας για την ασθένειά του, είχε δηλώσει ότι δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα ενοχλούνταν επειδή υπήρχαν ακόμη πολλά πράγματα που ήθελε να κάνει. Η οικογένειά του διευκρίνισε στην ανακοίνωση του θανάτου του ότι ο ηθοποιός παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο και ότι η απώλειά του ήταν αιφνίδια.

Η οικογένεια και η μεγάλη κληρονομιά του

Ο Σαμ Νιλ απέκτησε παιδιά και έξι εγγόνια, για τα οποία μιλούσε συχνά με αγάπη. Για τη συμβολή του στις τέχνες τιμήθηκε τόσο από τη Βρετανία όσο και από τη Νέα Ζηλανδία, ενώ απέκτησε και τον τίτλο του ιππότη. Πίσω του αφήνει μια σπουδαία κινηματογραφική και τηλεοπτική κληρονομιά, γεμάτη ήρωες, κακοποιούς, επιστήμονες και περιπετειώδεις χαρακτήρες.

Πηγή: skai.gr

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