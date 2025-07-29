Λογαριασμός
Ανγκόλα: Επεισοδιακές διαδηλώσεις μετά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων – Αναφορές για νεκρούς (Δείτε βίντεο)

Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα αύξησε την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 30% - Συνδικάτα ταξί ανακοίνωσαν αυξήσεις και ξεκίνησαν τριήμερη απεργία

Ανγκόλα

Αιματηρές ταραχές ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Ανγκόλας, στο περιθώριο διαδηλώσεων για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης να κάνουν λόγο για νεκρούς σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα της νοτίου Αφρικής αύξησε την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 30% αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περικοπής επιδοτήσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Συνδικάτα ταξί ανακοίνωσαν αυξήσεις στα κόμιστρα έως και 50% και έχουν ξεκινήσει από σήμερα τριήμερη απεργία.

Η εφημερίδα Novo Jornal newspaper αναφέρει πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στη διάρκεια ταραχών στη Λουάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και έριξαν προειδοποιητικά πυρά στην προσπάθειά τους να διαλύσουν το πλήθος και να αποκαταστήσουν την τάξη, μεταδίδει.

Η αστυνομική διεύθυνση στη Λουάντα ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων και πως προχώρησε σε συλλήψεις, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο υπουργός Οικονομικών της Ανγκόλας είχε δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως οι επιδοτήσεις καυσίμων αντιστοιχούσαν πέρυσι στο 4% του ΑΕΠ και ότι η κυβέρνηση θα προχωρούσε στο σχέδιο σταδιακής κατάργησής τους.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων το 2023 είχαν πυροδοτήσει οργισμένες αντιδράσεις που εξελίχθηκαν σε πολύνεκρες συγκρούσεις.

