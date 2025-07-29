Αιματηρές ταραχές ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Ανγκόλας, στο περιθώριο διαδηλώσεων για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης να κάνουν λόγο για νεκρούς σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Scenes coming out of Luanda, Angola. What was just supposed to be a taxi strike has turned into a full blown strike by the people chanting "down with the dictatorship" and looting of stores as they complain about hunger, oppression & poverty.. pic.twitter.com/lXIpO4hi4Z July 28, 2025

Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα της νοτίου Αφρικής αύξησε την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 30% αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περικοπής επιδοτήσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Συνδικάτα ταξί ανακοίνωσαν αυξήσεις στα κόμιστρα έως και 50% και έχουν ξεκινήσει από σήμερα τριήμερη απεργία.

Η εφημερίδα Novo Jornal newspaper αναφέρει πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στη διάρκεια ταραχών στη Λουάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων και έριξαν προειδοποιητικά πυρά στην προσπάθειά τους να διαλύσουν το πλήθος και να αποκαταστήσουν την τάξη, μεταδίδει.

On the demonstrations in Angola,

This is the moment when the police assaulted an activist's husband while looking for her... he was left unconscious and bleeding from the head.

Mozambique and Angola really are brothers in the negative pic.twitter.com/u6C7bRA0Ol — Wilker Dias🇲🇿 (@wilkerDias13) July 28, 2025

Η αστυνομική διεύθυνση στη Λουάντα ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων και πως προχώρησε σε συλλήψεις, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο υπουργός Οικονομικών της Ανγκόλας είχε δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως οι επιδοτήσεις καυσίμων αντιστοιχούσαν πέρυσι στο 4% του ΑΕΠ και ότι η κυβέρνηση θα προχωρούσε στο σχέδιο σταδιακής κατάργησής τους.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων το 2023 είχαν πυροδοτήσει οργισμένες αντιδράσεις που εξελίχθηκαν σε πολύνεκρες συγκρούσεις.

